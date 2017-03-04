Disney, Tron: Legacy’nin Devam Filmini Çekmeye Niyetli Gibi

The Hollywood Reporter’ın haberine göre Disney, Tron: Legacy filminin devamını çekmek istiyor hem de başrolde Jared Leto ile.

Disney’in bu projesi henüz fikir aşamasında. Henüz yapım için yazar ya da yönetmen yok. Tron: Legacy’nin prodüktörü Justin Springer şu anda Leto ile bir film çekiyor. Bu söylentiler ise boş yere çıkmış değil.

Tron: Legacy ve Oblivion filmlerinin yönetmeni Joseph Kosinski geçtimiz günlerde Tron: Legacy filminin IMAX versiyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Kosinski Tron 3’ün tamamen ölmediğini derin dondurucuda doğru zamanı beklendiğini açıkladı.

Söylentilere göre yeni film Tron: Legacy’nin devamı olmayacak bunun yerine silinmiş Tron 3’ün silinmiş kaynağı üzerine oturtulacak. Leto ise Ares isimli bir karakteri canlandıracak. Tron 3 üzerinde bir süre çalışıldı ancak Tomorrowland’in 2015 yılındaki başarısız performansından sonra rafa kaldırıldı. Animasyon serisi Tron: Uprising ise 2012 yılında tek sezon yayınlandı.