Disintegration; PC, PlayStation 4, ve Xbox One’da satışta!

Ambargonun kalkmasıyla birlikte, The Last Of Us Part 2 için yayınlanan inceleme puanları muazzam bir oyunun yolda olduğunu doğruluyor. PlayStation 5 etkinliğinden saatler sonra, PS4 için gelecek en büyük oyunlardan biri olan yapıma ait inceleme puanları büyük ses getirdi.

İlk olarak 14 Haziran 2013 tarihinde, Naughty Dog tarafından PS4 özel oyunu olarak duyurulan yapım, halen içinde bulunduğumuz döneme dahi damgasını vurmayı başarıyor. İnceleme puanları baz alındığında, tüm sonuçlar serinin devam oyununun muhteşem seviyede etkileyici olduğunu ortaya koyuyor. Neredeyse tam puan almaya yaklaşan yapım, PS4 yetkililerinin açıklamalarına göre bugüne kadar görebileceğimiz en iyi etkileşimi sağlayan oyun olarak nitelendiriliyor. İnceleme yazılarına baktığımızda, çevre ile girdiğimiz etkileşim, yapay zeka kalitesi, oyunculuklar ve yerinde mimikler ile çağımıza damgasını vurabilecek bir oyun ile karşı karşıyayız.

Oynanış elementleri, hikaye unsuru ve özgürlükçü yapıya sahip zengin dünya tasarımı ile başyapıt olarak nitelendirilen yapım, Metacritic üzerinde 95 puan elde ederek, 94 puanlık God of War 2018’i geride bırakmayı başardı. Bu aşamada puanlara baktığımızda, The Last Of Us Part 2’nin, PlayStation 4 içerisinde yer alan en iyi oyun olacağını söylemek mümkün. Son olarak yapımın 19 Haziran 2020 tarihinde PS4 platformu için çıkış yapacağını da ekleyelim.

The Last Of Us Part 2 için yayınlanan tüm puanlar