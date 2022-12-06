Abonelik programını genişleten Discord, içerik oluşturucuların kendi sunucularıyla para kazanmalarına olanak tanıyacak. Özellikle, özel içeriklere ve diğer avantajlara erişim için abonelik ücreti talep etmek mümkün olacak.

İçerik oluşturuculardan sorumlu ürün lideri Derek Yang, platformun resmi blogunda yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren, içerik oluşturucuların doğrudan sunucularından para kazanmalarına olanak tanıyan sunucu aboneliği formatını başlatıyoruz” dedi.

Discord aboneliğinin birkaç kuralı vardır. ABD’de, para kazanılabilecek sunucuların, doğrulanmış e-posta ve telefon numaraları ve aktif iki faktörlü kimlik doğrulama dahil olmak üzere düzenli bir hesaba sahip 18 yaşın üzerinde bir yaratıcısı olmalıdır.

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Diğer platformlardan farklı olarak, sunucunun para kazanma seçeneğine sahip olması için minimum topluluk boyutu veya aktif kullanıcı sayısı olmayacaktır.

Diğer taraftan, sunucu abonelerinin 18 yaşından büyük olmaları, düzenli bir hesaba sahip olmaları ve sitenin hüküm ve koşullarını kabul etmeleri gerekmektedir. Genç izleyicilerle çalışan yaratıcıları engelleyebilecek bir kural.

Discord’un bir diğer farklılığı da, platformun yalnızca %10’luk bir ücret talep edeceği gelir paylaşımıdır. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Twitch içerik oluşturucuların kazançlarını %50/50 oranında paylaştırıyor.

Öte yandan, para kazanma koşulları ödemeler için 30 günlük daha uzun bir zaman dilimi ortaya koymaktadır. Örneğin, Ocak ayı aboneliklerine ilişkin tutarlar ancak Mart ayında açıklanacaktır.

İçindekiler Kurallarla para kazanma

Kurallarla para kazanma

Daha fazla kontrol için Discord, hangi içeriğin para kazanmaya uygun olmadığını açıkladı. Sunucularda veya diğer platformlarda yasadışı uyuşturucu, tehlikeli silahlar, kumar, açık cinsel temaları teşvik eden materyaller yasaktır.

Platform, içerik oluşturuculara rehberlik etmek için resmi bir sayfa oluşturmasına rağmen, abonelik formatının diğer ülkelere ne zaman ulaşacağını söylemedi. Ancak beklenti bunun önümüzdeki aylarda gerçekleşeceği yönündedir.

Kaynak: Discord, The Verge