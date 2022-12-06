Apple self-servis onarım programını Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlattı. Ve söz verdiği gibi, şirket şimdi programı Avrupa’ya genişletti. Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’taki müşteriler artık bu program aracılığıyla orijinal Apple parçaları ve araçları satın alabiliyor.

Apple’ın tescilli Apple Self Servis Onarım Mağazası onarım kılavuzları, orijinal Apple parçaları ve araçları sağlıyor. Şirket, iPhone 12 ve iPhone 13 serilerini destekledi ve Apple Silicon’a sahip Mac dizüstü bilgisayarlar en yaygın onarımların çoğunu gerçekleştirebilecek.

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Akıllı telefonunu kendi kendine onarmak isteyen bir kullanıcı support.apple.com/self-service-repair adresinden ürünün onarım kılavuzuna başvurmalıdır. Daha sonra Apple Self Servis Onarım Mağazasına giderek gerekli parçaları ve araçları sipariş edebilirler.

Tek bir onarım için alet satın almaya gücü yetmeyen kişiler profesyonel onarım aletlerini kullanabilecek.

Apple, tüm orijinal Apple parçalarının Apple’ın yetkili onarım sağlayıcıları ağı üzerinden temin edilebilenlerle aynı fiyata sunulacağını garanti etti. Müşteriler ayrıca değiştirilen parçaları yenileme ve geri dönüşüm için Apple’a iade edebilecek ve çoğu durumda geri ödeme alacaklar.