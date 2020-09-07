Genel
Dirt 5 çıkış tarihi yine ertelendi!
Geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihi ertelenen Dirt 5 bir kez daha ertelendi. Böylece sevilen yarış oyunu toplamda bir ay gecikmeli olarak oyunseverlerin beğenisine sunulacak.
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Dirt 5, 6 Kasım’da piyasaya çıkacak
Oyunun yapımcısı Codemasters tarafından yapılan açıklamada Dirt 5, 6 Kasım’da ilk olarak Xbox One, PS4 ve PC için piyasaya çıkacak. Daha önce de belirtildiği gibi oyunun erken erişim sürümü tanıtım tarihinin 3 gün öncesinde oynanabilir olacak.
Yeni nesil konsollar için net bir tarih yok
Şirketin yaptığı açıklamada, Dirt 5’in Xbox Series X ve PlayStation 5 için ne zaman çıkacağı hakkında net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak şirket yeni nesil konsollar için oyunun bu sene içinde çıkacağını belirtiyor. Şirket açıklamanın devamında ise PS4 ve Xbox One oyun konsollarında bu oyuna sahip olan kişilerin yeni nesil konsollar için bir daha oyunu satın almak zorunda kalmayacaklarını da belirtti. Codemasters aynı açıklamada oyunun Google Stadia platformuna da çıkacağını ancak bunun için 2021’i beklememiz gerektiğini ifade etti.
Açıklamanın diğer önemli detayları ise şöyle:
”Berbat, biliyoruz. Cidden, Mayıs ayında piyasaya çıktığından beri Dirt 5’teki desteğiniz ve heyecanınız için herkese ne kadar teşekkür etsek azdır.Unutmayın, oyun hakkında artık daha fazla haber ve oynanış videosu göreceksiniz. Yeni arabalar, yeni nesil özellikler ve Dirt 5’in çoklu oyuncu özelliklerinin içinde olduğu ilk bakış için hazır olun. Daha yeni başlıyoruz”
Aksesuar
Huawei, 10 Eylül’de altı yeni ürün tanıtacak
Huawei, bazı kaynaklara göre 10 Eylül’de altı yeni ürün tanıtacak. Bu ürünler arasında Freebuds, Watch ve Matebook serileri alıyor.
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Freebuds ve Freelace serisi yenileniyor
Huawei’in ses getiren tam kablosuz kulaklık serisi Freebuds’a yeni bir ürün daha ekleniyor. Freebuds Pro ismi ile piyasaya çıkacak modelin en önemli özelliğinin, önceki modellere göre çok daha iyi bir ANC (Aktif Gürültü Engelleme)’ye sahip olması bekleniyor.
Şirketin boyun bantlı kablosuz kulaklık serisi Freelace için de yeni bir model geleceği belirtiliyor. Huawei Freelace Pro olarak piyasaya çıkacak modelin çift ANC’ye sahip olacağı ve UBS-C üzerinden hızlı şarj destekleyeceği söylenen diğer bilgiler arasında.
İki yeni akıllı saat tanıtılacak
Şirketin paylaştığı görsellerde akıllı saatlerine de iki yeni ürün ekleyeceği görülüyor. Bunlardan birinin Watch Gt2 tasarımına çok benzediği görülüyor. İkinci saatin ise bir akıllı band olacağını gözlemleyebiliriz.
Huawei, dizüstü bilgisayarlara da yeni iki ürün geliyor.
Huawei’in sevilen dizüstü bilgisayar modellerine iki yeni model daha ekleniyor. Şirketin paylaştığı görsellerde ”Tam ekrandan daha fazlası” ve ”Hafif, sanatsal” sloganları yer alıyor. Yeni modeller hakkında başka bir bilgi şu anlık bulunmuyor.
Genel
2021 Hyundai Tuscon’a ait yeni bir ipucu videosu yayınlandı!
Dördüncü neslinin tanıtımına çok kısa bir süre kalan Hyundai Tuscon‘un, yeni ipucu paylaşımıyla radikal tasarım değişimine vurgu yapıldı.
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Hyundai’nin ilk olarak yeni Elantra‘da tanıtılan “Sensuous Sportiness” (Hassas Sportiflik diyebiliriz) tasarım felsefesini, yeni Tuscon’da da kullanacak gibi görünüyor. Böylelikle Güney Koreli üreticinin “Parametric Dynamics” teması da yavaş yavaş bütün model gamına yayılıyor.
Asıl konumuza, Tuscon sızıntısına geri dönelim konuyu fazla dağıtmadan. Görüntülerde ilk dikkat çeken kısım “elmas-vari” bir tasarıma sahip ön ızgara ve o ızgaraya gizlenmiş gibi görünen LED farlar dikkat çekiyor. Aracın arkasında ise iki arka farı birleştiren LED çubuk, agresif tasarımlı tampon ve difüzör baskın detaylar olarak gösterilebilir.
Tuscon’un dördüncü neslinde, önceki nesillerine göre daha büyük, daha geniş bir yapıya ve daha uzun bir dingil mesafesine sahip olması bekleniyor.
Aracın kabininin ise bir süre önce paylaşılan bir eskize oldukça benzer olacağı düşünülüyor. Dört kollu direksiyon simidi, tamamen dijital gösterge paneli, büyük bir bilgi-eğlence ekranı ve klima menfezlerinin yeni tasarımıyla yeni Tuscon’un, eski nesline göre çağ atlamış gibi görünmesi bekleniyor.
2021 Hyundai Tuscon’un tanıtım tarihinin 14 Eylül‘de olacak.
Kaynak: Carscoops, Hyundai
Genel
General Mobile GM 20 inceleme – Fiyatı iyi, kendisi de öyle mi?
General Mobile GM 20 inceleme videomuzda, geçtiğimiz günlerde satışa çıkan telefonun sunduğu özelliklere yakından bakıyoruz. Şu anda 1799 TL’lik satış fiyatıyla listelenen telefon bakalım nasıl özellikler barındırıyor?
General Mobile GM 20 inceleme
Mavi, yeşil, siyah olmak üzere telefonun 3 farklı renk seçeneği olsa da şu anda sadece siyah rengi satışta. Yekpare plastik kasa ile gelen cihazın ön tarafında kalın çerçeveli bir damla çentik tasarımı, arka tarafta ise parmak izi sensörü yer alıyor. Parmak izi sensörü biraz yavaş olsa da kararlı ve düzgün çalışıyor. Ayrıca cihazın alt tarafında USB Type-C yuvası, kulaklık girişi ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Cihazın hoparlör performansı pek parlak değil. Zira ses seviyesi oldukça kısık ve kaliteden yoksun. Ancak tabii ki tüm eksi noktaları cihazın 1799 TL’lik satış fiyatını da düşünerek değerlendirmek gerekiyor.
6.088 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel sunan General Mobile GM 20, fiyatına göre güzel bir ekran deneyimi sunuyor. Tabii ki 720p HD çözünürlük, 6 inç boyuta göre biraz keskinliğin az olmasına sebep oluyor. Ancak genel panel kalitesi ve parlaklık seviyesi, bu fiyattaki bir cihaz için oldukça iyi. Ayrıca damla çentik tasarımıyla beraber ekran kasa oranı da, yine cihazın bulunduğu segmente göre kabul edilebilir seviyede iyi.
Performans, kamera ve batarya
General Mobile GM 20 inceleme yazımıza işlemci ile devam edelim. Gücünü MediaTek Helio A25 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Bu işlemci giriş seviyesinde bir işlemci ve basit mobil uygulamalar için görev yapıyor. O nedenle telefonu kullanırken veya uygulamalarda gezerken ara ara kasmalar veya bir yavaşlık hissedebiliyorsunuz. Cihazla PUBG Mobile denedik ve benzer olarak yer yer takılmalarla birlikte oynanabilir seviyede bir performans gösteriyor. Tabii ki tüm ayarlar en düşükteyken durum bu. Öte yandan fiyat seviyesine göre cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olması güzel. Ayrıca 256 GB’a kadar microSD kart desteğinin olduğunu da belirtelim.
Kamera noktasında cihazda 13 MP ana kameraya ek olarak 2 MP + 2 MP olmak üzere üçlü bir kamera sistemi var. Cihazın gündüz fotoğraf performansı fiyatına göre şaşırtıcı derecede iyi. Hem portre, hem de yapay zeka desteğiyle iyi iş çıkartıyor. Ancak gece çekiminde hem detayların kaybolması hem de fotoğrafta oluşan kirlilik oldukça kendisini belli ediyor. Video tarafında da 1080p 30 FPS video kaydıyla beraber genel kalite çok iyi değil. Ancak dediğimiz gibi fotoğraf performansı olarak telefon fiyatına göre iyi iş çıkartıyor.
Son olarak pil performansına baktığımızda, cihaz PCMark Battery testinden %100’den %20’ye parlaklık sonuna kadar açıkken 8 saati aşkın bir performans gösterdi. Parlaklık sondayken elde edilen bu skor, cihazın yoğun bir günü rahatlıkla çıkartacağına işaret ediyor. Ancak kutudan çıkan 7.5W şarjın günümüz şartlarına göre yetersiz olduğunu da eklemek gerek.