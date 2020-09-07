Dirt 5 çıkış tarihi yine ertelendi!

Geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihi ertelenen Dirt 5 bir kez daha ertelendi. Böylece sevilen yarış oyunu toplamda bir ay gecikmeli olarak oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

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Dirt 5, 6 Kasım’da piyasaya çıkacak

Oyunun yapımcısı Codemasters tarafından yapılan açıklamada Dirt 5, 6 Kasım’da ilk olarak Xbox One, PS4 ve PC için piyasaya çıkacak. Daha önce de belirtildiği gibi oyunun erken erişim sürümü tanıtım tarihinin 3 gün öncesinde oynanabilir olacak.

Yeni nesil konsollar için net bir tarih yok

Şirketin yaptığı açıklamada, Dirt 5’in Xbox Series X ve PlayStation 5 için ne zaman çıkacağı hakkında net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak şirket yeni nesil konsollar için oyunun bu sene içinde çıkacağını belirtiyor. Şirket açıklamanın devamında ise PS4 ve Xbox One oyun konsollarında bu oyuna sahip olan kişilerin yeni nesil konsollar için bir daha oyunu satın almak zorunda kalmayacaklarını da belirtti. Codemasters aynı açıklamada oyunun Google Stadia platformuna da çıkacağını ancak bunun için 2021’i beklememiz gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın diğer önemli detayları ise şöyle:

”Berbat, biliyoruz. Cidden, Mayıs ayında piyasaya çıktığından beri Dirt 5’teki desteğiniz ve heyecanınız için herkese ne kadar teşekkür etsek azdır.Unutmayın, oyun hakkında artık daha fazla haber ve oynanış videosu göreceksiniz. Yeni arabalar, yeni nesil özellikler ve Dirt 5’in çoklu oyuncu özelliklerinin içinde olduğu ilk bakış için hazır olun. Daha yeni başlıyoruz”