EA Play hizmeti, Steam üzerinde yayınlandı!

Geçtiğimiz haftalarda Steam üzerinde yayınlanacağı müjdelenen uygun fiyatlı oyun sistemi EA Play an itibariyle Steam üzerinde yayınlandı. Hizmet Electronic Arts’ın birçok oyununu yıllık 65 TL ve aylık 12 TL gibi bir ücretle kullanabilmemizi sağlıyor.

EA Play, son zamanlarda birçok oyun sektöründe öncü firmanın hayata geçirdiği aylık veya yıllık olarak ücret ödeyerek, paket kapsamında onlarca oyunu oynayabilmemizi sağlayan hizmetin EA kolu olarak biliniyor. Mevcut şartlarda Origin üzerinde kullanılabilen ve EA Access adına sahip olan özellik, şimdilerde Steam üzerinde EA Play olarak adlandırılıyor. Ülkemize özel kur fiyatlandırmasıyla birlikte Origin üzerindeki modele kıyasla ciddi fiyat avantajı sunan EA Play, şu anda Steam EA aboneliği için ayrılan sayfada çıkışını gerçekleştirdi.

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Mevcut EA Play sisteminde dikkat çeken yapımlarda, NFS: Heat, Titanfall 2, Battlefront 2, Battlefield V ve Sims 4 gibi sevilen yapımlar da yer alıyor. Ayrıca aynı sayfada FIFA 21’in, 1 Ekim tarihinden itibaren hizmet kapsamında test edilebileceği aktarılıyor. Son olarak hizmet kapsamında, Steam üzerinde yer alan Electronic Arts oyunlarında, genişleme paketlerinde ve oyun içi dijital satın alımlarda %10 oranında indirim sağlanacağı belirtilmiş.

Siz de vakit kaybetmeden EA Play hizmetini incelemek istiyor ya da edinmeyi düşünüyorsanız buraya tıklayarak Steam üzerinde ayrılan sayfaya gidebilirsiniz.