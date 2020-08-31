EA Play hizmeti, Steam üzerinde yayınlandı!

Kids Space modu etkinleştirildiği cihaza oyunlardan videolara, uygulamalardan kitaplara kadar çocuklara uygun her türlü içeriğin yer aldığı özel bir arayüz getiriyor; bu arayüze de, birbirleriyle uyum içinde raks eden göz alıcı renkler eşlik ediyor. Ayrıca Google’ın açıklamasına göre bu mod şimdilik yalnızca belirli Lenovo tabletlerde kullanılacak. Firma, yakında daha fazla tablete sunulacağını da ifade etti ancak marka ismi belirtmedi.
Bir Google yetkilisi Mindy Brooks, Kids Space modunu şu ifadelerle tanıttı: “Google Play’de öğretmen onaylı uygulamaları seçmek için, akademik uzmanlar ve çocuk eğitimi uzmanlarıyla çalışarak değerlendirme listeleri tanımladık. Kids Space’i bu temel üzerine inşa ettik, kalite standardımızı da Oynat – Oku sekmelerinde sürekli genişleyen içerik kitaplığına uyarladık. İzle ve Yap sekmelerinde de çocuklar, YouTube Kids’te yer alan ilgi çekici ve eğlenceli videoları izleyebilir.”
Google’ın duyurduğu Kids Space modu, Samsung cihazlardaki çocuk moduna oldukça benziyor. Ancak görünüşe bakılırsa Google, çok daha güçlü bir algoritmayla Android’i çocuklar için güvenli bir alan haline getirecek.