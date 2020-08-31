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EA Play hizmeti, Steam üzerinde yayınlandı!

ea play yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda Steam üzerinde yayınlanacağı müjdelenen uygun fiyatlı oyun sistemi EA Play an itibariyle Steam üzerinde yayınlandı. Hizmet Electronic Arts’ın birçok oyununu yıllık 65 TL ve aylık 12 TL gibi bir ücretle kullanabilmemizi sağlıyor.

EA Play, son zamanlarda birçok oyun sektöründe öncü firmanın hayata geçirdiği aylık veya yıllık olarak ücret ödeyerek, paket kapsamında onlarca oyunu oynayabilmemizi sağlayan hizmetin EA kolu olarak biliniyor. Mevcut şartlarda Origin üzerinde kullanılabilen ve EA Access adına sahip olan özellik, şimdilerde Steam üzerinde EA Play olarak adlandırılıyor. Ülkemize özel kur fiyatlandırmasıyla birlikte Origin üzerindeki modele kıyasla ciddi fiyat avantajı sunan EA Play, şu anda Steam EA aboneliği için ayrılan sayfada çıkışını gerçekleştirdi.

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ea play fiyat çıkış yaptı

Mevcut EA Play sisteminde dikkat çeken yapımlarda, NFS: Heat, Titanfall 2, Battlefront 2, Battlefield V ve Sims 4 gibi sevilen yapımlar da yer alıyor. Ayrıca aynı sayfada FIFA 21’in, 1 Ekim tarihinden itibaren hizmet kapsamında test edilebileceği aktarılıyor. Son olarak hizmet kapsamında, Steam üzerinde yer alan Electronic Arts oyunlarında, genişleme paketlerinde ve oyun içi dijital satın alımlarda %10 oranında indirim sağlanacağı belirtilmiş.

Siz de vakit kaybetmeden EA Play hizmetini incelemek istiyor ya da edinmeyi düşünüyorsanız buraya tıklayarak Steam üzerinde ayrılan sayfaya gidebilirsiniz.

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Oyun ve teknoloji tutkunu, sıkı bir stream sever

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Google

Google, Android’i çocuklara uygun hale getirecek yeni özelliği tanıttı

31 Ağustos 2020

Yazan:

Google, Android ekosistemini çocuklar için daha güvenli bir dünya haline getirme yolunda attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.

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Google, mobil Android deneyimini çocuklara uygun hale getirmek için uzun süredir çeşitli çalışmalar yapıyor. Şirket bu zamana kadar çalışmalar kapsamında çocuklar için özelleştirilmiş videolar içeren YouTube Kids’in yanı sıra, Play Store’da da eğitmen onaylı çocuklara özel uygulamalara yer verdiği bir bölümünü tanıtmıştı. Şimdi ise Google, Android işletim sisteminde tamamen çocuk odaklı bir dünya yaratan “Kids Space” isimli yeni özelliğini duyurdu.

Kids Space modu etkinleştirildiği cihaza oyunlardan videolara, uygulamalardan kitaplara kadar çocuklara uygun her türlü içeriğin yer aldığı özel bir arayüz getiriyor; bu arayüze de, birbirleriyle uyum içinde raks eden göz alıcı renkler eşlik ediyor. Ayrıca Google’ın açıklamasına göre bu mod şimdilik yalnızca belirli Lenovo tabletlerde kullanılacak. Firma, yakında daha fazla tablete sunulacağını da ifade etti ancak marka ismi belirtmedi.

Google Android Kids Space

Bir Google yetkilisi Mindy Brooks, Kids Space modunu şu ifadelerle tanıttı: “Google Play’de öğretmen onaylı uygulamaları seçmek için, akademik uzmanlar ve çocuk eğitimi uzmanlarıyla çalışarak değerlendirme listeleri tanımladık. Kids Space’i bu temel üzerine inşa ettik, kalite standardımızı da Oynat – Oku sekmelerinde sürekli genişleyen içerik kitaplığına uyarladık. İzle ve Yap sekmelerinde de çocuklar, YouTube Kids’te yer alan ilgi çekici ve eğlenceli videoları izleyebilir.”

Google’ın duyurduğu Kids Space modu, Samsung cihazlardaki çocuk moduna oldukça benziyor. Ancak görünüşe bakılırsa Google, çok daha güçlü bir algoritmayla Android’i çocuklar için güvenli bir alan haline getirecek.

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Netflix

Netflix, bazı dizi ve filmlerini ücretsiz hale getirdi!

31 Ağustos 2020

Yazan:

Netflix

Netflix, bugün kendi bünyesindeki bazı orijinal içeriklerini ücretsiz olarak sunmaya başladı. Bu kapsamda platformun ünlü dizi ve filmlerinden bazılarını para vermeden izleyebilirsiniz.

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Popüler dizi, film ve belgesel izleme platformu Netflix, bugün itibariyle Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünya genelinde yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında platformun Stranger Things ve Elite gibi ün salmış orijinal içeriklerini ücret ödemeden, e-posta adresi bile girmeden ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Ayrıca Netflix’in ücretsiz sunduğu içerikler bunlarla da sınırlı değil; zira şirket, dizilere ek olarak bazı popüler filmlerini de ücretsiz sunuyor.

Yalnız bu noktada Netflix’in dizilerin sadece ilk sezonunun 1 bölümünü ücretsiz sunduğunu belirtelim. Örneğin 8 bölümlük Elite dizisinin sadece ilk sezonunun 1. bölümü ücretsiz izlenebiliyor. Filmlerde ise Netflix, cömert davranarak tamamını ücretsiz sunmayı tercih ediyor. Belki diziler de en azından 3 bölüm verilebilirdi, ancak belli ki Netflix kullanıcıların sadece ilk bölümü izleyerek söz konusu diziyi seveceğini ya da sevmeyeceğini düşünmüş.

Netflix ücretsiz izleme

Peki sunulan diziler ve filmler neler? Netflix’in özel olarak oluşturduğu ücretsiz izlenebilen yapımlar sayfasında toplam 10 adet orijinal yapım yer alıyor. Bu sayfada Stranger Things, Elite, Patron Bebek: Yine İş Başında, When They See Us, Love is Blind, Gezegenimiz ve Grace and Frankie olmak üzere Netflix orijinal dizilerinin sadece ilk bölümünü; Murder Mystery, Bird Box ve The Two Popes olmak üzere ise Netflix orijinal filmlerinin tamamını ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Bu arada söz konusu orijinal yapımları sadece Android ve iOS telefonunuzdan ya da Mac ve Windows bilgisayarınızdan izleyebilirsiniz; şimdilik akıllı TV’lerdeki uygulama üzerinden ücretsiz izleme desteği verilmiyor.

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Genel

Gamescom 2020 ödülleri kazananları belli oldu!

31 Ağustos 2020

Yazan:

gamescom ödülleri kazananlar awards

Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşen Gamescom 2020 kapsamında, çeşitli dallarda en iyi yapımlara, kişilere ve firmalara ait ödüller dağıtıldı. Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen ödül törenine 19 Kasım tarihinde çıkış yapması beklenen Cyberpunk 2077 damga vurdu. Beş farklı ödülü hanesine yazdıran Cyberpunk 2077’nin etkinliğin en iyi yapımı olması da dikkat çekti.

Coronavirus pandemisi sebebiyle bu yıl bir fuar olarak değil de çevrim içi şekilde gerçekleşen Gamescom 2020, daha ilk gününden itibaren oyun severler tarafından ciddi eleştiriler topladı. Bunun nedeni, etkinlik kapsamında tanıtılan yapımların ve hali hazırda geleceği bilinen yapımlara ait yayınlanan görüntülerin yetersiz kalması olarak gösterildi. Ciddi bir jüriye sahip olan Gamescom 2020 Awards için sosyal medyanın tepkisi merak ediliyor.

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Gamescom 2020 ödülleri kazananları

gamescom ödülleri kazananlar

  • En iyi aile oyunu – KeyWe – Stonewheat & Sons
  • En iyi devam oyunu – Borderlands 3 – 2K
  • En iyi PC oyunu – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED
  • En iyi yarış oyunu – DIRT5 – Codemasters
  • En iyi remaster oyun – Mafia: Definitive Edition – 2K
  • En iyi RPG oyunu – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED
  • En iyi simülasyon – Project CARS 3 – Bandai Namco Entertainment
  • En iyi spor oyunu – Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – Activision
  • En iyi strateji oyunu – Humankind – Amplitude Studios & SEGA Europe
  • En orijinal oyun – Voidtrain – Hypetrain Digital
  • En çok aranan donanım/teknoloji – Xbox Series X – Microsoft
  • En iyi duyuru – Unknown 9: Awakening – Reflector Entertainment
  • En iyi ürün yelpazesi – Bandai Namco Entertainment
  • Gamescom’un en iyisi – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED
  • En iyi sunum/fragman – Little Nightmares 2 – Tarsier Studios
  • En iyi gösteri – World of Tanks Blitz gamescom Stream – Wargaming
  • En iyi yayıncı – Erik “Gronkh” Range
  • Gamescom “en çok arananlar” tüketici ödülü – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED
  • Oyunun kalbi özel ödülü – Indie Arena Booth – Super Crowd Entertainment
  • En iyi aksiyon macera oyunu – Watch Dogs: Legion – Ubisoft
  • En iyi aksiyon oyunu – Star Wars: Squadrons – Electronic Arts
  • En iyi Indie oyun – Curious Expedition 2 – Maschinen-Mensch
  • En iyi Xbox oyunu – Tell Me Why – Microsoft
  • En iyi çok oyunculu oyun – Operation: Tango – Clever Plays
  • En iyi Nintendo Switch oyunu – Little Nightmares 2 – Bandai Namco Entertainment
  • En iyi Sony Playstation oyunu – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED
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