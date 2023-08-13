Teknoloji dünyası, MediaTek’in benzersiz ve tamamen büyük çekirdekli mimarisiyle öne çıkan Dimensity 9300 yonga setinin yaklaşmakta olan lansmanını heyecanla bekliyor. Ortaya çıkan son raporlara göre, yonga setinin Ekim ayında kullanıcılarla buluşması planlanıyor. A17 Bionic ve Snapdragon 8 Gen 3 bir köşeye oturdu ağlıyor!

MediaTek Dimensity 9300 Tamamen Büyük Çekirdekli Mimari ile Yeni Performans Lideri Olacak!

Dimensity 9300, göz kamaştıran yüksek performansı ve düşük güç tüketimi ile dikkat çekiyor. Weibo sızıntıalrıyla tanıdığımız Digital Chat Station’ın son raporlarına göre, bu dehşet yonga seti, Immortalis G720 GPU ile birlikte 4 adet Cortex-X4 ve 4 adet Cortex-A720 çekirdeğe sahip olacak. Bu 8 büyük çekirdekli tasarım, daha büyük çekirdeklerin kullanımıyla performansta artış ve enerji verimliliğinde iyileşme sağlamayı amaçlıyor.

Hatırlatmak gerekirse, önceki sürümlerde Cortex-A510 gibi güç verimliliği öne çıkan işlemcilerin yanında bir adet Cortex-X serisi güçlü çekirdekler ve dört adet Cortex A-7x serisi gibi ana hedefi performans olan ama güç verimliliğini de unutmayan çekirdekler kullanılmıştı. Bu nesilde MediaTek cephesi Cortex-A5x çekirdeklerinden tamamen vazgeçerek Cortex-X serisi ve Cortex-A7x serisi işlemcileri kullanabilir. Bu nedenle 8 adet büyük çekirdek kullanıldığını söylüyoruz.

Cortex-X4 çekirdeklerinin getireceği %15’lik performans artışının yanı sıra güç tüketiminde %40’a varan azalma bekleniyor. Aynı şekilde, Cortex-A720 çekirdekleri de enerji verimliliğinde %20’lik bir artış vadediyor. Bu sayede güç tüketimi bu yüksek performanslı çekirdekler için bile sorun olmayacak.

Dimensity 9300, SK Hynix’in LPDDR5T mobil DRAM’iyle birleşerek gücünü kanıtlıyor. Bu yeni DRAM teknolojisi, önceki nesle göre %13 daha hızlı olan 9,6Gbps hızına ulaşıyor. Bu sayede bellekten çağırdığınız uygulamalar göz açıp kapayıncaya kadar önünüzde olacak.

Yonga seti, TSMC’nin N4P üretim süreci sayesinde üretiliyor ve bu üretim süreci güç tüketiminde %50’nin üzerinde bir azalma vaat ediyor. Bu da Dimensity 9300’ü, Apple’ın A17 çipinden bile daha iyi bir performans ve güç verimliliği sunmayı amaçlayan güçlü bir oyuncu haline getiriyor.

Dimensity 9300, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin piyasaya sürülmesinden önce kullanıcılara sunulacak. Sızıntılara göre, vivo X100 serisi bu yonga setine sahip ilk modeller olabilir.

Bu yaklaşan çıkış, akıllı telefon performansı ve verimliliğinde büyük ilerlemeler getirmeyi vadederken, Snapdragon 8 Gen 3’ün yüksek maliyeti nedeniyle üreticilerin Dimensity platformlarını tercih edebileceği de belirtiliyor. Bu sayede, verimlilik korunurken maliyetler düşebilir. MediaTek bu sefer turnayı gözünden vuracak!

İlginizi Çekebilir: İlk One UI 6.0 Betası Galaxy S23 Serisi İçin Yayınlandı! İşte Yenilikler!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce MediaTek’in yeni canavarı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!