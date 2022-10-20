Geçen yıldan itibaren artık amiral gemisi telefonların da kullandığı MediaTek işlemcileri gün geçtikçe popülerleşiyor. Şirket Qualcomm’un Snapdragon 8 serisi ile rekabet etmek için Dimensity 9000 yonga setini tanıttı. Dev firma, Samsung’dan daha iyi olduğu kanıtlanan TSMC’nin 4nm üretim teknolojisini kullanan ilk şirket oldu. Bildiğiniz üzere, şu an bu sürümlere erişmek kolay bir iş değil. Sonuçta, markaların çoğu amiral gemisi pazarında hala Qualcomm’u tercih ediyor. Dimensity 9000 ile birkaç amiral gemisi cihaz görmüştük. Onun devamı olan 9000+ da iQOO sayesinde daha fazla kullanıcıya ulaşıyor. Zorluklara rağmen şirket Dimensity 9200 ile amiral gemisi pazarında kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Gelin hep beraber yeni canavarın ayrıntılarına bir göz atalım.

Dimensity 9200 İşlemcisinin Beklenen Özellikleri

Güvenilir kaynak IceUniverse’e göre Tayvanlı firma önümüzdeki ay amiral gemisi pazarı için bir sonraki yonga setini tanıtacak. İşlemcinin adı gizemini koruyor, ancak kaynak Dimensity 9200 SoC olarak geleceğini belirtiyor. Cihaz, en yüksek performans için ARM’ın en yeni Cortex-X3’ünü bünyesinde barındıracak. Cortex-X2’nin yerini alacak olan bu cihaz, selefine kıyasla %25 performans artışı sağlayacak. Bu bir sürpriz değil, şirket rekabet adına Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 ile izlediği yolu takip etmek zorunda. Bununla birlikte, işlemciyi tamamlamak için Cortex-A715 ve A510 v.2 teknolojilerini de bekliyoruz.

Şirketin Dimensity 9200’deki çekirdekleri nasıl böleceğini tam olarak bilmiyoruz. Qualcomm 1+2+2+3 mimarisini tercih ediyor. MediaTek farklı bir düzenleme getirebilir, ancak bu durum şuanda belirsizliğini koruyor. Söylentiler şirketin yepyeni Immortalis G715 GPU’yu yeni ürünle beraber tanıtacağını söylüyor. Yeni GPU, Mali serisinin yerini alacak gibi gözüküyor. Bazı söylentiler ise yonganın Dimensity 9000’in aynı A710 ve A510 çekirdeklerinin kullanılacağına işaret ediyor. Belirttiğimiz gibi, şirket Dimensity 9200 için TSMC’nin 4nm’sini kullanmaya devam edecek. Öte yandan firma gelecek sene de hemen 3nm sürecine girmeyebilir. Bu durumun Qualcomm markası ile girişilen rekabetle değişebileceğini söylememize gerek yok. Fakat şimdilik yeni SoC, Snapdragon 8 Gen 2 ile doğrudan yarışmayacak gibi duruyor.

Bazı taraflar Dimensity serisinin daha iyi olduğunu söylese de Gerçek şu ki Dimensity 9000 Qualcomm ile rekabet edemedi. “Günün sonunda” markalar amiral gemileri için hala Qualcomm Snapdragon 8 Gen serisini tercih ettiler. Dimensity 9000’i yalnızca birkaç üst sınıf akıllı telefonda ya da Çin pazarının ötesine geçmeyen belirli varyantlarda gördük. Firmanın yeni ürünü her ne kadar iyi teknolojilerle donatılmış olsa da büyük ihtimalle Snapdragon’un altındaki alanlarda kendine yer bulacak.

Dimensity 9200 İşlemcisinin Maliyeti ve Kullanılacağı Cihazlar

Immortalis GPU ve Cortex-X3’ün yanı sıra, eski çekirdeklerin kullanılması firmanın Dimensity 9200’ü daha düşük bir fiyat etiketine getirmesini sağlayabilir. Dimensity 1200 ve Dimensity 8000 serileri oldukça başarılıydı. Dolayısıyla, şirketin uygun maliyetli amiral gemisi segmentine ve orta sınıf segmentine yatırım yapmaya devam etmesi muhtemel gözüküyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: Redmi Note 12 MediaTek Dimensity 1080 İle Piyasaya Sürülecek!