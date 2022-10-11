Bu sene içerisinde Redmi Note 11 serisini piyasaya sürmüştü. Redmi Note 12 serisini görmeye başlayacağımız şu günlerde birkaç sızıntı gündemde. Karşımıza gelen ilk sızıntı Redmi Note 12’nin MediaTek Dimensity 1080 işlemcisi ile birlikte geleceği.

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Haber, Çinli haber sitesi olan Weibo’da ortaya çıktı. MediaTek Dimensity 1080’den bahsedecek olursak bu işlemcinin Snapdragon 778G işlemcisi ile hemen hemen aynı güce sahip. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Dimensity 1080 ana çekirdek olarak 2.6 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A78 çekirdeklerini kullanıyor. Yardımcı çekirdek olarak altı adet daha çekirdek bulunuyor. Grafik işlemci birimi olarak ise Mali G68 grafik işlemcisi kullanılıyor.

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