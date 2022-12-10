Dubai’de düzenlenen global lansmanı ardından TECNO Phantom X2 Pro modelinin Dubai kutusuyla beraber getirdik. Her ne kadar ülkemizdeki kutu yapısında farklılık olsa da adet yerini bulsun diyerek detaylara göz atıyoruz.
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İçindekiler
Dimensity 9000’li Amiral Gemisi! | TECNO Phantom X2 Pro Kutu Açılışı
Not: Bu videoda kullanılan telefon Tecno Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Tecno Phantom X2 Pro Özellikleri:
Boyut: 164,6 x 72,7 x 8,9 mm
Ağırlık: 201 gram
Ekran: 6,8 inç AMOLED 120Hz
İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G
Bellek: 12 GB (+5 GB sanal bellek)
Depolama: 256 GB
Kamera: 50 MP + 50 MP + 13 MP
Ön Kamera: 32 MP
Batarya: 5160 mAh
Şarj: 45 Watt
Fiyat: 932 Dolar
Peki yeni TECNO Phantom X2 hakkında sizler neler düşünüyorsunuz, yorumlara bekliyoruz.