Dubai’de düzenlenen global lansmanı ardından TECNO Phantom X2 Pro modelinin Dubai kutusuyla beraber getirdik. Her ne kadar ülkemizdeki kutu yapısında farklılık olsa da adet yerini bulsun diyerek detaylara göz atıyoruz.

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Not: Bu videoda kullanılan telefon Tecno Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Tecno Phantom X2 Pro Özellikleri:

Boyut: 164,6 x 72,7 x 8,9 mm

Ağırlık: 201 gram

Ekran: 6,8 inç AMOLED 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G

Bellek: 12 GB (+5 GB sanal bellek)

Depolama: 256 GB

Kamera: 50 MP + 50 MP + 13 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5160 mAh

Şarj: 45 Watt

Fiyat: 932 Dolar

Peki yeni TECNO Phantom X2 hakkında sizler neler düşünüyorsunuz, yorumlara bekliyoruz.