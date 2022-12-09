Cuma Raporu #236 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; EN GÜNCEL VE EN DÜŞÜK FİYATLI TELEFON! | reeder P13 Blue Max Lite 2022 inceleme (YILBAŞI HEDİYELİ)
İçindekiler
Cuma Raporu #236: Tecno Phantom X2, Oppo Find N2 Flip ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #236 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, Tecno Mobile lansmanı ve gündem
52:13 Xiaomi 13 serisi tarihi açıklandı
55:16 Arçelik, Mısır’da beyaz eşya fabrikasının temelini attı
01:04:53 Disney Plus Türkiye fiyatları zamlandı
01:09:09 MediaTek Dimensity 8200 tanıtıldı
01:11:19 Oppo Find N2 Flip modeli MediaTek ile geliyor
01:14:19 OPPO Inno Day tarihi açıklandı
01:15:41 Togg,Trumore’u duyurdu
01:21:30 Zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırma uygulaması geliyor
01:32:47 iOS kullanıcıları Twitter Blue için 11 dolar ödeyecekler
01:37:41 Google, 2022’nin arama trendlerini açıkladı
01:45:50 Melih’i kaybettik