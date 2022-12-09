Cuma Raporu #236 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #236 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, Tecno Mobile lansmanı ve gündem

52:13 Xiaomi 13 serisi tarihi açıklandı

55:16 Arçelik, Mısır’da beyaz eşya fabrikasının temelini attı

01:04:53 Disney Plus Türkiye fiyatları zamlandı

01:09:09 MediaTek Dimensity 8200 tanıtıldı

01:11:19 Oppo Find N2 Flip modeli MediaTek ile geliyor

01:14:19 OPPO Inno Day tarihi açıklandı

01:15:41 Togg,Trumore’u duyurdu

01:21:30 Zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırma uygulaması geliyor

01:32:47 iOS kullanıcıları Twitter Blue için 11 dolar ödeyecekler

01:37:41 Google, 2022’nin arama trendlerini açıkladı

01:45:50 Melih’i kaybettik