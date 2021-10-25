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Digicel Pacific: Telstra, Pasifik Firmasını “Çin’i Engellemek İçin” Satın Aldı
Avustralya Hükümeti ve telekomünikasyon devi Telstra, ortak girişimde bir Pasifik Telekom şirketi satın alıyor. Hareket, bölgedeki Çin’in etkisine politik bir blok olarak görülüyor.
Telstra, 2,1 milyar doları (1,6 milyar ABD Doları) “bölgedeki varlığımızı artırmak için benzersiz ve çok çekici bir ticari fırsat” olarak adlandırdı. Digicel Pacific; Papua Yeni Gine, Fiji, Samoa, Vanuatu ve Tahiti’de 1.700 çalışana ev sahipliği yapıyor.
Şirketin geleceği aylarca spekülasyonun odak noktası oldu. Geçen yıl DigiCel, Pasific kolunu devlete ait Çin Mobile’a satmak için müzakerelerde olduğu bir raporu reddetti.
Telstra’ya göre, Avustralya hükümeti “’Bölgedeki telekomünikasyon için kritik olan Digicel Pasific ile ilgili olarak teknik danışmanlık sağlamak için’ bu projeye yaklaştı.” Telstra, hükümet daha sonra teklifin büyük kısmını finanse etmeyi kabul etti, dedi.
Stratejik hamle
Analistler, şirketin bölgede daha fazla otorite iddia ettiği için Çin’e cazip olacağını söylüyor.
Lowy Enstitüsü’den Jonathan Pryke, “DigiCel, Pasifik’teki birincil oyuncu ve Avustralya, Çin’in eline girmelerine izin veremedikleri stratejik bir varlık olarak görüyor” dedi. “Avustralya işlerini tekrar Pasific’e geri almak için istekliydiler ve kendilerine girmeleri gerektiğinin farkına vardılar.”
Avustralya’nın Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bölümü’nün bir sözcüsü Newswire Reuters’a şunları söyledi: “Altyapı geliştirme konusunda ortaklık, Pasific adımımızın kilit bir parçasıdır.”
Çin ile yükselen gerilimler arasında Avustralya, Pasifik’teki varlığını arttırdı. Bu, bölgedeki altyapı projelerine yatırım yapmanın yanı sıra ABD, Hindistan ve Japonya ve AUKUS güvenlik anlaşmasıyla ABD ve İngiltere ile birlikte 1,5 milyar dolar tahsis etmeyi de içeriyor.
Ayrıca, Çin Telekom Şirketi Huawei Technologies’in onu döşemesini önlemek için 2018 yılında 4,700km mercan deniz kablosu finanse etti. Şimdi, Palau için denizaltı optik fiber kablosunu finanse etmeye yardımcı oluyor.
Telekomünikasyon ağlarının Çin kontrolü uzun zamandır Washington ve müttefikleri için bir endişe kaynağı. Bu, birçok ülkeyi ABD, İngiltere ve Avustralya da dâhil olmak üzere telefon hatları ve 5G ağları tedarik etmekten Huawei ve diğer Çinli şirketleri yasaklamasına neden oldu.
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Digicel Pacific: Telstra, Pasifik Firmasını “Çin’i Engellemek İçin” Satın Aldı
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