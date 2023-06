Diablo IV, Diablo 3’teki olaylardan 30 yıl sonra geçiyor ve önceki Diablo oyunlarından çok daha kişisel bir hikaye ile karşımıza çıkıyor. Bu, derin bilgiye veya fantastik unsurlara sahip olmaması anlamına gelmiyor. Ancak Cennet ve Cehennem gibi yüksek fantezi kavramlarından ziyade Sanctuary’ye ve günlük sakinlere daha fazla odaklanıyor. Oyun, Prime Evil Mephisto’nun kızı ve Sanctuary’nin annesi Lilith’in diriliş hikayesini anlatıyor. Lilith, doğası gereği kötü olsa da, Sanctuary’yi Cennet ve Cehennem arasındaki sürekli savaşlardan kurtararak herkes için özgür bir ülke haline getirmek için fedakar bir hedefe işaret ediyor gibi görünüyor. Oyuncu olarak, Nephalem adı verilen bir ırkın bir üyesi olarak, Lilith’in izini sürerek bu hikayede yer alıyorsunuz.

İçindekiler Diablo IV incelemesi

Diablo IV incelemesi

Bu, Diablo evrenindeki en iyi hikaye anlatımını sunan bir sahne oluşturuyor. Diğer Diablo oyunlarında hikaye genellikle iblis katliamıyla sınırlı kalırken, Diablo IV’de eylemlerin sonuçlarının hissedildiği, hikayenin daha kişisel olduğu ve Sanctuary üzerinde gerçek bir etkisi olduğu anlaşılıyor. Oyuncu olarak, yolculuğunuz sadece bir parçanın bir parçası olmanın ötesine geçerek Lilith ve melek Inarius gibi karakterlerin hükümdarlık planlarına dahil oluyor ve gerçekten bu dünyanın bir parçası olduğunuz hissine katkıda bulunuyorsunuz. Hikayenin odak noktası olmasa da önemli bir parçası olan bozulma korkusuyla ilgili bazı beklenmedik kıvrımlar ve dönüşler alıyoruz ve bu da hikayenin tatmin edici bir şekilde sonuçlanmasını sağlıyor.



Diablo 3’ün grafik tarzındaki değişiklik, çıkışında çok tartışıldı. Daha renkli ve neredeyse karikatürimsi görünüm, hayranları ikiye böldü. Diablo IV, Diablo 2’nin tarzına daha yakın bir şeye dönerek bu eleştirilere yanıt verdi. Karla kaplı zirveler ve bataklık bataklıkları gibi yerlerde renkler daha solgun ve iç karartıcı bir atmosfer yaratıyor. Bu, yaklaşan kıyamet duygusuyla birleşerek oyunun üzerine inşa edildiği atmosferi vurguluyor. Karşımıza çıkan iblisler ve tehlikeli yaratıklar tam bir kötülük atmosferine sahip ve geri dönen tüm yaratıklar uygun bir şekilde daha korkutucu bir şekilde yeniden tasarlandı.

İlginizi Çekebilir: Hogwarts Legacy İncelemesi – Büyünün Doğru Adresi!

Bu durum beni Diablo IV’de karşılaştığım birkaç soruna götürüyor. Oyun o kadar kasvetli ve iç karartıcı ki bazen sadece dünyada bulunmak biraz yorucu olabiliyor. Arada sırada (kan kırmızısı dışında) bir renk patlamasıyla biraz rahatlamak istediğimi fark ettim. Ayrıca, sessiz ve koyu renk düzeni, farklı bölgelerin ve biyomların birbirine karışma eğiliminde olduğu anlamına geliyor. Özellikle Diablo IV’de farklı bölgelerin tek bir dev haritada yer aldığı için her şey birbirine karışıyor. Kardan ormanlardan bataklıklara ve kıyı şeridine kadar her şey birleşiyor ve bu da dünyanın tasarımında bir çeşitlilik eksikliği hissi yaratıyor.

Diablo IV, içeriğiyle ilgili olarak da oldukça heyecan verici. Oyun oldukça büyük ve keşfedilecek eğlenceli içeriklerle dolu. Sadece bir noktadan diğerine gitmek, yan görevlere, zindan koşularına ve hızlı dalışlara olanak sağlar. Buradaki önemli nokta, tüm içeriğin özenle tasarlanmış gibi hissettirilmesidir. Yapıştırılmış görevler veya basit “burayı keşfet ve şunu öldür” görevleri yok. Yan görevler, Sanctuary’nin ana hikayeye odaklanırsanız kaçırabileceğiniz tam mini yan hikayeleri keşfetme fırsatı sunar. Zindanlar oldukça büyük, tamamlanması zaman ve beceri gerektiren zorlu patron savaşlarıyla sonuçlanır. Tüm bunlar oyuncuyu sınırlarını zorlayacak ve tatmin edici bir deneyim sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Diablo 4, oynanış açısından da önemli değişiklikler sunuyor. Birincisi, daha ağırlıklı bir aksiyon-rol yapma oyunu deneyimi sunuyor. Savaşlar daha taktiksel ve stratejik hale geliyor. Düşmanların saldırılarını tahmin etmek, yetenekleri doğru zamanda kullanmak ve düşmanlara karşı avantajlı pozisyonlar elde etmek önemli hale geliyor. Aynı zamanda, düşmanların zayıf noktalarını bulmak ve onlara karşı etkili taktikler kullanmak da büyük bir rol oynuyor.

Diablo 4 aynı zamanda daha karanlık ve cüretkar bir atmosfer sunuyor. Korku unsurları ve çarpıcı görsel efektler, oyuncuya gerilim dolu bir deneyim yaşatıyor. Özellikle düşmanlarla karşılaşırken ve zindanlara inerken hissedilen gerilim, oyunun atmosferini etkili bir şekilde yansıtıyor.

Ayrıca, Diablo 4’te çoklu oyuncu etkileşimi de önemli bir rol oynuyor. Oyuncular, diğer oyuncularla işbirliği yaparak güçlerini birleştirebilir veya PvP modunda rekabet edebilir. Bu, sosyal etkileşim ve çoklu oyuncu deneyimini artıran bir özellik olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, Diablo 4, daha derin bir hikaye anlatımı, görsel olarak etkileyici bir dünya ve çeşitli oynanış seçenekleri sunan heyecan verici bir oyundur. Önceki Diablo oyunlarından farklı olarak, oyun daha kişisel ve odaklı bir deneyim sunarken, aynı zamanda sürükleyici bir aksiyon ve macera sunmayı başarıyor. Diablo hayranları için, Diablo 4’ün bu yeni yaklaşımı heyecan verici olabilir.

Çok net olan bir şey, Diablo 4’ün, inceleme dönemimde fark etmediğim birçok oyuncunun aynı anda yaşadığı, dinamik ve canlı bir dünyaya sahip olduğu. Şans eseri, çeşitli beta testlerinde bolca zaman geçirdim ve bu sayede harika dünya etkinlikleri ve rastgele karşılaşmaların nasıl işlediğini biliyorum. Tek şüphe duyduğum konu, başlangıç sunucusu sorunları olasılığıdır.

Ancak Blizzard, bunu önlemek için elinden geleni yapmış gibi görünüyor, bu yüzden eğer olursa, geçici bir sorun olacağından eminim. Diablo 3’ün başlangıç sorunlarının tekrarlanmayacağı konusunda büyük bir bahse girmek isterim. Bu düşüncemi desteklemek için, oyun sürem sırasında bir noktada Battlenet 30 dakikalığına çöktü, ancak Diablo 4 beni oyundan çıkarmak yerine oynamaya devam etmeme izin verdi. İlerlemem bilgisayarımda kaydedildi ve Battlenet tekrar aktif olduğunda bulut senkronizasyonu gerçekleşti, bu da oyun süremin kesintiye uğramadan devam etmesini sağladı. Sorunlu bir internet bağlantısı olan biri olarak, böyle bir güvenlik ağına sahip olduğum için memnun oldum.

Diablo oyuncuları için ana hikaye kadar önemli bir unsur ve burada Diablo 4 sağlam bir temel atmış gibi görünüyor. Büyük bir zaman dilimini hikayeyi oynamaya harcadıktan sonra (yaklaşık 50 saat, kritik yol izlemiş olsaydım daha kısa sürebilirdi ve oyalanacak daha fazla zamanım olabilirdi), hemen ardından tamamlanmış hikayeden sonra açılan yeni görevler dizisiyle karşılaştım. Ayrıca, yeni bir karakter yaratmama ve hikayeyi tekrar oynamadan onları oyuna dahil etmeme izin verdi. Bu, Hem Druid hem de Necromancer olarak birkaç saat oynamama olanak sağladı ve her ikisiyle de oynamak inanılmaz bir deneyim gibi görünüyor. Bu sınıflardan biriyle her şeye yeniden başlama şansı elde edene kadar sabırsızlanamıyorum. Her şey son derece tatmin edici bir his veriyor.

Peki Diablo 4 tam bir başarı mı? Dürüst olmak gerekirse, çok yakın olduğu için neredeyse önemsiz hale geliyor. Gösterişli becerilerin eksikliği ve karanlık renk paleti gibi küçük sorunlarım, bu oyunun sunduklarına göre önemsiz kalıyor. Diablo 4’ün uzun ömürlülüğü, zaman içinde daha net bir şekilde ortaya çıkacak bir şeydir, ancak şu anki noktada, Diablo 4 ile daha fazla eğlendiğimi söyleyebilirim ve bu ciddi bir şeydir. Blizzard son zamanlarda zor zamanlar geçirdi, ancak Diablo 4, harika işlere imza atabilen son derece yetenekli bir ekibin var olduğunu kanıtlıyor.