Harry Potter serisinin popülaritesi yükselmeye başladığından beri, hayranlar bu evrende yaşamak için birçok girişimde bulunmuştu. Oyun dünyasında PS1 döneminde başarılı işlere imza atan Harry Potter, devamını maalesef ki getirememişti. Ancak bu durum Hogwarts Legacy ile değişiyor. Merakla beklenen hep hayali kurulan açık dünya Harry Potter aksiyon-RPG olan Hogwarts Legacy incelmesi ile biz de sizlerin karşısına çıkıyoruz.

İçindekiler Hogwarts Legacy İncelemesi

Hogwarts Legacy İncelemesi

Oyunda karakterlerini yarattıktan sonra, Hogwarts Legacy oyuncuları, oyunun temel gizemini belirleyen ve bazı ana karakterlerini tanıtan heyecan verici bir açılış cut-scene ile büyücülük dünyasına giriş yapıyoruz. Hogwarts Legacy oyuncuları, güçlü bir antik sihir biçimiyle garip bir bağlantısı olan yeni bir Hogwarts öğrencisi rolünü üstleniyor. Oyunda benzersiz yeteneklerinin arkasındaki gizemi çözmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Profesör Fig tarafından yönlendiriliyoruz.

Hogwarts Legacy, oyunculara karanlık alanları aydınlatmak için temel Lumos’u ve nesneleri havaya kaldırmak için Levioso’yu içeren ilk büyülerini almak için çok az zaman harcıyor. Büyüler savaşta büyük etki yaratmak için kullanılırken, bulmaca çözme için kullanıldığında gerçekten işte budur dedirtiyor.



Hogwarts Legacy’deki en eğlenceli şeylerden bazıları, Repairo kullanarak kırık bir köprüyü tamir etmek, kilitleri seçmek için Alohomora’yı kullanmak veya gizli yollar bulmak için Revelio’yu kullanmak olsun, bir engeli aşmak için hangi büyüyü kullanmanız gerektiğini bulmak oluyor. Oyundaki zindanlar, çözmek için birden fazla büyü kullanmayı gerektiren her türlü bulmacaya sahip ve bu nedenle oyuncuların ellerinde olan her şeyi hatırlamaları gerekiyor.

Hogwarts Legacy’nin diğer oyunlara kıyasla nispeten düşük büyü sayısının bir sorun olacağına dair bazı endişeler vardı. Ancak durum hiç de böyle değil. Hogwarts Legacy’nin 23 büyüsü vardır ve oyuncular herhangi bir zamanda 16’ya kadar donanıma sahip olabilir. Bu, oyunculara düellolarda ve genel savaşta büyü yaparken birçok seçenek sunar.

Hogwarts Legacy savaşı, oyuncuların gelen saldırılardan kaçınmak için hızlı hareket etmek ve aynı zamanda kombinasyonlarını sürdürmek zorunda kalmaları ile heyecan verici bir hızlı düşünme ve strateji testidir. Büyüleri denemek ve hangilerinin birlikte en iyi şekilde çalıştığını keşfetmek eğlencelidir. Örneğin, oyuncular Levioso ile bir düşmanın yüzmesini sağlayabilir, onları Accio ile öne çekebilir, birkaç temel büyüyle vurabilir, Bombarda ile havaya uçmalarını gönderebilir ve ardından birkaç saniye içinde Descendo ile onları yüz yüze yere çekebilir. Sadece büyüleri spamlayarak savaşları kazanmak mümkün. Ancak işleri karıştıran ve akıllı kombinasyonlar deneyenler çoğu savaş karşılaşmasıyla bir patlama yaşayacaklar.

Hogwarts Legacy’deki troller, özellikle oyunun ilerleyen dönemlerinde, saçma derecede büyük sağlık barına sahip büyü süngeri. Bu nedenle onlara karşı savaşlar 10 ila 15 dakika sürebiliyor. Oyuncular Hogwarts Legacy’de farklı türde trollerle karşılaşırlar, ancak çoğunlukla aynı hareket setlerine sahiptirler, bu nedenle onlara karşı savaşlar hızla rutin ve sıkıcı hale gelir. Neyse ki, Holwarts Legacy oyuncularının bu trol dövüşlerini önemli ölçüde hızlandırmasının bir yolu var. Oyuncular Avada Kedavra’yı, yani Killing Curse’u tanıdıktan sonra, trol dövüşlerini büyüyü yapmak için gereken iki saniye içinde bitirebilirler.

Oyuncuların Hogwarts’taki öğretmenlerinden öğrendikleri standart büyülerin yanı sıra, Hogwarts Legacy ayrıca oyuncuların üç Affedilemez Laneti öğrenmelerine olanak tanır: Crucio, Imperio ve Avada Kedavra. Crucio, oyuncuların rakiplerine işkence etmesine izin verirken, Imperio düşmanlarını kontrol etmelerine izin verir.

Dört Hogwarts Evinden üçünün kendi yan görevleri ve takip edecek farklı hikayeleri olan kendi temsili refakatçi karakteri vardır. Bu görevler genellikle oyuncuları yeni teçhizat ve büyülerle ödüllendirir, bu nedenle kesinlikle takip etmeye değer, ancak uygun bir refakatçi yan göreve sahip olmak söz konusu olduğunda Ravenclaw’ın karışımın dışında bırakılması garip.

Ne olursa olsun, eşlik eden görevler Hogwarts Legacy’de yalnızca bir tür yan görevdir. Hogwarts Legacy kesinlikle yan görevlerle doludur ve çoğu kullanışlı olsa da, oyunun görev tasarımı kolayca en zayıf noktasıdır. Hogwarts Legacy’deki birçok görev, ne yazık ki, bir bölgeden diğerine çok fazla hızlı seyahat etmeyi, karakterlerle konuşmayı ve ardından eylemin başlamasını bekleyen söz konusu karakterleri takip etmeyi içeriyor.

Hogwarts Legacy’deki yan görevlerin çoğu, geliştiriciler açıkça kalite yaklaşımından çok daha fazla bir miktar alırken, yoğun çalışmadan biraz daha fazlasıdır. Bu sorunlar ana görevleri de rahatsız ediyor, ancak daha az ölçüde ve genel olarak ana hikaye yolu çok daha fazla çeşitlilik sunuyor.

Tüm Hogwarts Legacy görevlerinin hızına zarar veren bir şey, oyundaki çok fazla konuşmadır. Seslendirme çoğunlukla harika diyebiliriz.

Hogwarts Legacy’nin görev tasarımı arzulanan bir şey bırakabilir ve tekrarlayan boss dövüşleri bir hayal kırıklığıdır, ancak bu, oyunun Harry Potter hayranları için hala mutlak bir zorunluluk olmadığı için değildir. Hogwarts Legacy oyuncuları süpürgelerini aldıktan ve açık dünyada serbest bırakıldıktan sonra, oyunun indirilmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Hogwarts Legacy’de uçmak inanılmaz, geliştiriciler uçan mekaniği çiviliyor, bu yüzden yapması kolay ve daha da önemlisi eğlenceli. Hogwarts Legacy’nin açık dünyası birçok kişinin beklediğinden çok daha büyük.

Oyuncular Hogwarts’ın tamamına, bol miktarda iç alana sahip Hogsmeade köyüne ve keşfedilecek okulu çevreleyen geniş alanlara sahip. Oyuncuların haritanın gerçekte ne kadar büyük olduğunu fark ettikleri kesin bir vay be anı oluyor. Tipik açık dünya tarzında, Hogwarts Legacy haritası oyuncuların tamamlaması için etkinliklerle dolu. Hogwarts Legacy’deki aktiviteler, zindan taramasından örümcek yuvalarını temizlemeye ve Pokemon gibi büyülü canavarları yakalamaya kadar her şeyi içeriyor. Oyuncular özelleştirilebilir İhtiyaç Odalarına eriştikten bir süre sonra, daha sonra üreme ve kaynak çiftçiliği amacıyla satılabilen veya saklanabilen hayvanları yakalama yeteneği verilir.

Hogwarts Legacy’deki büyülü yaratıklardan bazıları binek görevi görebilir, ancak hepsinin başka bir amacı da vardır. Hogwarts Legacy oyuncuları, teçhizatı yükseltmek için kullanılabilecek işçilik malzemeleri elde etmek için onları fırçalayarak ve besleyerek büyülü yaratıklarına bakabilirler. Bu yükseltmeler, oyuncuların kıyafetlerini büyüleri önemli ölçüde zorlayan ve başka faydalar sağlayan öğelerle donatmalarına izin verdikleri için oyun sonu dövüşlerinde çok önemlidir.

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Hogwarts Legacy’deki Gear, birçok yağmacı oyunda olduğu gibi çalışır, öğeler nadirlikle renk kodlanır ve oyuncular ekipmanlarını değiştirmek için düzenli olarak yeni teçhizat bulurlar. Hogwarts Legacy’de böyle bir sisteme sahip olmanın potansiyel bir sorunu, oyuncuları bir Hogwarts öğrencisinin geleneksel olarak giydiğiyle eşleşmeyen ve daldırmayı kırabilecek öğeler giymeye zorlamasıdır.

Bununla birlikte, Hogwarts Legacy, oyunculara öğeleri gerçekten karakterlerinde göstermeden donatma ve istatistiklerinin tadını çıkarma seçeneği sunar. Bu şekilde, oyuncular geleneksel okul cüppelerinde tüm Hogwarts Legacy’de oynayabilir ve daha iyi istatistiklere sahip oldukları için dorky görünümlü şapkalarla dolaşmak zorunda kalmazlar.

Hogwarts Legacy oyuncuları oyunda zamanlarını daha iyi teçhizat toplayarak, büyülü canavarlarına bakarak, bitki yetiştirerek, iksir demleyerek, görevleri tamamlayarak, süpürgelerle yarışarak, koleksiyonları avlayarak, zindanları keşfederek ve çok daha fazlasını yaparak geçirecekler. Oyunda yapılacak o kadar çok şey var ki, gerçekten kendi kendine çökme veya yarı pişmiş hissetme riski taşıyordu, ancak her şey parlak bir şekilde cilalanmış.

Hogwarts Legacy kesinlikle çok büyük, ancak hikayenin beklendiği kadar uzun olmadığını belirtelim. Harry Potter evrenini seviyor ve bu evrende sağlam bir başyapıt oynamak istiyorsanız Hogwarts Legacy tam size göre diyebiliriz.