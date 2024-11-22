Türkiye’de eski araçların trafikten çekilmesi ve daha çevre dostu taşıtların teşvik edilmesi amacıyla 25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti konusu yeniden gündemde. Bu düzenleme ile, 25 yaş ve üzeri araçlarını geri dönüşüme veren vatandaşların, Türkiye’de üretilmiş yeni araçları ÖTV muafiyeti ile alması mümkün olabilecek. Gözler şimdi bu düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğine çevrildi. Peki Hurda Araç teklifi nedir? Hangi araçları kapsıyor?

25 Yaş Üstü Araçlar ÖTV Muafiyeti Gelebilir! İşte Hurda Araç Teklifi Detayları

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti düzenlemesi, hem çevreye katkı sağlamayı hem de ekonomik avantajlar sunmayı hedefliyor. Zira araba fiyatlarının artması ile beraber vatandaşlar eski araçlarını daha uzun süre kullanır oldu, bu da hem çevre hem de ekonominin sürekliliği açısından olumsuz bir durum.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Hurda Araç Teklifi, geri dönüşüme verilen eski araçların yerine Türkiye’de üretilmiş çevreci araçların ÖTV’siz alınmasını içeriyor. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlemenin özellikle 2000 yılı ve öncesi üretilen araçları kapsayacağını belirtti.

Teklifin gerekçesine göre, TÜİK verileri ışığında Türkiye’deki araçların yaş ortalaması 14,5 iken, bu araçların yüzde 25’i 21 yaş ve üzeri. Bu durum, eski araçların ekonomiye kazandırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, bu düzenleme ithalatın azaltılması ve yerli üretim araçların desteklenmesi açısından da büyük bir önem taşıyor.

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti ile birlikte çevre dostu ve güvenli taşıtların yaygınlaşması bekleniyor. Kanun teklifinin onaylanması durumunda, vatandaşlar eski araçlarını hurdaya vererek hem ekonomik kazanç sağlayacak hem de yeni nesil taşıtlara geçiş yapabilecek.

Bu gelişmeler ışığında, düzenlemenin Türkiye’de otomobil piyasasında hareketlilik yaratması ve çevreye duyarlı araç kullanımını artırması bekleniyor. Yakın zamanda kanun teklifinin detayları ve yürürlüğe girme tarihi netleşecektir.

Araba Fiyatları Ne Olacak?

Peki, bu kanun meclisten geçerse araba fiyatları ne olacak? Kasım 2024 fiyatlarına göre, Hurda Araç Teklifi meclisten geçerse ÖTV ve KDV’siz fiyatlar şöyle olacak:

Fiat Egea Cross: 496.712 TL

Hyundai i20: 530.555 TL

Renault Clio: 550.879 TL

Renault Megane: 716.157 TL

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce araba fiyatları bundan sonra ne olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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