Samsung, Galaxy A15 5G’nin başarılı piyasaya sürülmesinin ardından şimdi de merakla beklenen Galaxy F15 5G modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geekbench listesinde ortaya çıkan telefon, bazı önemli özelliklerini gün yüzüne çıkardı ve teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı.

Saat hızıyla ilgili detaylara bakıldığında, telefonun MediaTek Dimensity 6100+ 6nm işlemci (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz 6x Cortex-A55 @ 2GHz) ve Arm Mali-G57 MC2 GPU ile donatıldığı görülüyor, bu da onu Galaxy A15 5G ile aynı platformda konumlandırıyor. Karşılaştırma listesi ayrıca telefonun One UI 6.0 ve 4 GB RAM tabanlı Android 14 işletim sistemine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

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Ancak, hatırlatmak gerekirse Galaxy A15 5G modeli 8 GB RAM’e sahipti. Dolayısıyla, Galaxy F15 5G için 6GB ve hatta 8GB RAM varyantlarının da beklenmesi muhtemel.

Galaxy A15 5G’deki gibi 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inçlik FHD+ Infinity-U Süper AMOLED ekran, 50MP ana kameralı üçlü arka kamera ve yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcı gibi benzer özelliklerin Galaxy F15 5G’de de yer alması bekleniyor.

Galaxy F15 5G’nin bu hafta başında ortaya çıkan görseli, daha yuvarlak bir tasarımı ve siyah, mor ve nane gibi çeşitli renk seçeneklerini gözler önüne seriyor. Telefonun, A15 5G’deki 5000mAh bataryaya kıyasla 6000mAh bataryaya sahip olduğu ve 25W hızlı şarjı desteklediği belirtiliyor.

Samsung Galaxy F15 5G, BIS sertifikasını aldığı ve Samsung destek sayfasında da görüldüğü için, yakın zamanda resmi lansmanının gerçekleşmesi bekleniyor. Teknoloji severler, bu yeni modelin piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyor.