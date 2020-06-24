Destiny 2: Beyond Light ön siparişte!

Samsung markasının yeni oyuncu monitörü olan Odyssey G9 modelinin, global lansmanı yapıldı. Monitörün fiyatı ise, yaklaşık olarak 1600 Dolar olarak belirlendi.

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Samsung Odyssey G9 ile ilgili neler biliyoruz

Dual-QHD çözünürlük teknolojine sahip ilk oyuncu monitörü olan Odyssey G9, ayrıca NVidia G-Sync desteğine de sahip. İlklerin monitörü olarak karşımıza çıkan Odyssey G9, ayrıca HDR10+ desteğine de sahip olan ilk oyuncu monitörü. Ek olarak Odyssey G9, CES 2020’de de birçok ödül kazandı. Tabi ki bu monitör, devasa boyutu ve üstün teknolojileri ile, yaklaşık olarak 1600 Dolar fiyat etiketine sahip durumda. Samsung Odyssey G9, 49 inçlik kavisli QLED paneli, 5120 × 1440 piksel çözünürlüğü ve 32:9 en boy oranı ile, birçok oyun severin hayallerindeki monitör olarak şimdiden yerini almış durumda.

Monitörün göze çarpan bir diğer özelliği de 240 Hz ekran yenileme hızlarını destekliyor oluşu. Ayrıca cihaz, 1000 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Renk gamı ise DCI-P3. Ayrıca dilerseniz, NVidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro ile de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca TÜV Rheinland tarafından göz sağlığını koruyabildiği yönünde olumlu sertifikasyonlara da sahip. Cihazın dış tarafında, beyaz bir kasa tercih edilmiş. Bizce çok göz alıcı bir monitör olan Odyssey G9, her oyun severin deneyimlemek isteyeceği bir monitör olmuş. Peki siz Odyssey G9 ile ilgili neler düşünüyorsunuz. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!