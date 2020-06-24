Oyun
Destiny 2: Beyond Light ön siparişte!
2017 yılında çıkan ve çıktığı hafta büyük ilgi gören Destiny 2, Beyond Light isimli genişleme paketini tüm platformlarda ön siparişe açtı.
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Destiny 2: Beyond Light, 22 Eylül‘de oynanabilir olacak, ancak oyunu şimdiden ön siparişle satın alıp bazı ayrıcalıklardan faydalanmak mümkün. Oyunun genişleme paketi olan Beyond Light, 9 Haziran‘da bir canlı yayında duyurulmuştu. Aynı yayında ayrıca sonraki genişleme paketleri olan Witch Queen ve Lightfall da duyuruldu. Witch Queen‘in 2021, Lightfall‘un 2022‘de gelmesi bekleniyor.
Destiny 2: Beyond Light, şuanda Steam, XBOX Store, PSN Store ve Stadia Store üzerinde ön sipariş ile satın alınabiliyor. Stadia‘nın ülkemizde kullanılamadığını düşünürsek, diğer 3 platform için oyunun fiyatı oldukça ilgi çekici. Yurtdışında 39.99 dolarlık fiyat etiketine sahip genişleme paketi, ülkemizde tüm platformlarda 170.99 TL‘den ön siparişe açılmış durumda. Özellikle konsollarda genelde yurt dışı fiyatının dahi üstünde olan oyun fiyatlarını düşününce, Bungie‘nin belirlediği fiyat politikası takdir edilesi. Ayrıca oyunu ön sipariş ile satın alan kullanıcılar yeni Egzotik Kenarlı Hayalet Kabuğu’na ve yeni bir efsanevi ambleme sahip olacak. Bunlara ek olarak, oyunu yeni nesil konsollarda oynamak isteyenler de oyunlarını ücretsiz bir şekilde yeni nesil konsollarına taşıyabilecek.
Oyun
Samsung Odyssey G9 oyuncu monitörü tanıtıldı
Samsung markasının yeni oyuncu monitörü olan Odyssey G9 modelinin, global lansmanı yapıldı. Monitörün fiyatı ise, yaklaşık olarak 1600 Dolar olarak belirlendi.
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Samsung Odyssey G9 ile ilgili neler biliyoruz
Dual-QHD çözünürlük teknolojine sahip ilk oyuncu monitörü olan Odyssey G9, ayrıca NVidia G-Sync desteğine de sahip. İlklerin monitörü olarak karşımıza çıkan Odyssey G9, ayrıca HDR10+ desteğine de sahip olan ilk oyuncu monitörü. Ek olarak Odyssey G9, CES 2020’de de birçok ödül kazandı. Tabi ki bu monitör, devasa boyutu ve üstün teknolojileri ile, yaklaşık olarak 1600 Dolar fiyat etiketine sahip durumda. Samsung Odyssey G9, 49 inçlik kavisli QLED paneli, 5120 × 1440 piksel çözünürlüğü ve 32:9 en boy oranı ile, birçok oyun severin hayallerindeki monitör olarak şimdiden yerini almış durumda.
Monitörün göze çarpan bir diğer özelliği de 240 Hz ekran yenileme hızlarını destekliyor oluşu. Ayrıca cihaz, 1000 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Renk gamı ise DCI-P3. Ayrıca dilerseniz, NVidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro ile de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca TÜV Rheinland tarafından göz sağlığını koruyabildiği yönünde olumlu sertifikasyonlara da sahip. Cihazın dış tarafında, beyaz bir kasa tercih edilmiş. Bizce çok göz alıcı bir monitör olan Odyssey G9, her oyun severin deneyimlemek isteyeceği bir monitör olmuş. Peki siz Odyssey G9 ile ilgili neler düşünüyorsunuz. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Mobil
Apex Legends yıl sonuna kadar mobil platformlara gelebilir!
Battle Royale oyunlar arasında önemli bir yere sahip olan Apex Legends mobil platformlara gelmeye hazırlanıyor. EA cephesi oyunu yıl sonuna kadar iOS ve Android için çıkaracaklarını duyurdu.
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Android ve iOS için Apex Legends müjdesi!
Apex Legends yıl sonuna kadar mobil platformlara gelebilir. EA CEO‘su Andrew Wilson yaptığı açıklama ile dünyaca ünlü oyunun mobil platformlar için çok yakın bir zamanda çıkabileceğini belirtti. Battle Royale oyunlarının öncülerinden olan EA yapımı oyun, görünüşe göre hayranlarını daha fazla bekletmeyecek gibi gözüküyor. Oyunun Nintendo Switch versiyonu içinde çalışmalarını sürdüler Electronic Arts böylece oyunu her platforma çıkartma hedefine bir nebze olsun daha yaklaşmak istiyor.
Özellikle oyun dünyasındaki en büyük rakipleri olan Fortnite, PUBG ve Call of Duty gibi oyunların mobil platformlar içerisinde yer alması Electronic Arts‘ı bu yönde bir gelişime teşvik etmiş gibi gözüküyor. Ancak Electroinc Arts oyunu en sıkıntısız haliyle piyasaya sürmek istiyor. Firma gelen bilgilere göre oyunu başlangıçta her ülkeye aynı anda sunmayacak. Oyunun test aşaması için belli ülkelerde erişime açılması düşünülürken, gelen geri dönüşlere göre geliştirmelerin devam edilmesi planlanıyor. Henüz çıkış tarihi belli olmayan aksiyon oyununun, ilerleyen günlerde bizlere daha fazla detaylar vermesi bekleniyor. Bakalım Apex Legends mobil platformlara ilk çıktığı gün yarattığı etkiyi yaratabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, temmuz ayı içerisinde piyasaya çıkacak!
Asus yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3 için geri sayımın sonuna geldi. Firma serinin son ürününü temmuz ayı içerisinde çıkaracağını duyurdu.
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Asus ROG Phone 3 geliyor!
Oyuncu telefonları akıllı telefon dünyasında yerini korumaya devam ediyor. Birçok önemli firmanın yatırımlarını sürdürdüğü bu pazarda yaz mevsimi oldukça hareketli geçecek gibi gözüküyor. Önemli firmalar arasında yer alan Asus, temmuz ayı içerisinde ROG Phone 3 ile kullanıcıları karşılayacak. Firma Weibo üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte, yeni nesil oyuncu telefonunu önümüzdeki ay Çin sınırları içerisinde satışa çıkaracağını hayranlarına aktardı. Bir adet de poster paylaşan firma, oyuncu telefon dünyasında yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.
Oyuncu telefonu olduğu için güncel amiral gemisi telefonların yapabildiklerini yapmayı amaçlayan cihaz, bizleri Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile karşılayacak. 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ile piyasaya çıkış yapacak. 6.59 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak cihaz, oldukça ağır olacak. Bunu içerisindeki 6000 mAh bataryaya sahip olmasına borçlu olan cihaz, 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Yakın zamanda tasarım detayları da ortaya çıkan cihaz, günümüz amiral gemisi cihazlarına nazaran daha renkli bir tasarıma sahip olacak gibi gözüküyor. Tasarım detaylarının belli olduğu bir video sızdırılan cihaz artık yeni kullanıcılarını bekliyor. 23 Temmuz tarihinde Çin sınırları içerisinde piyasaya çıkacak cihazın dünya genelinde ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.