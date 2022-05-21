Xiaomi TV Stick 4K Türkiye’de piyasaya çıktı! Özellikle Mi TV Stick ile Türkiye’de popüler olan TV box ürünleri yenilendi. 4K desteğiyle popüler olan Xiaomi Mi Box S 4K’ya Xiaomi Stick modelini güçlendirip 4K özelliği getirerek rakip oldu. Peki güncel durumda 4K görüntü sunabilen bu iki modelden hangisini satın almak daha mantıklı? Ürünlerin farkları neler? Xiaomi TV Stick 4K artık Mi Box S kadar güçlü mü? sorularının cevabını bu videoda veriyoruz.
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İçindekiler
HANGİSİ ALINIR? | Xiaomi TV Stick 4K vs Xiaomi Mi Box S 4K
Not: Bu videodaki Xiaomi TV Stick 4K modeli Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir. Xiaomi Mi Box S 4K modeli satın alınmıştır.
Ürünlerin fiyat bilgisi için; https://app.hps.im/d7ct/1xgg6fru
Xiaomi TV Stick 4K özellikleri
Boyut: 106,8 x 29,4 x 15,4 mm
Ağırlık: 42,8 gram
Renk: Siyah
Maksimum çözünürlük: 4K 60 fps
İşlemci: Dört Çekirdekli Cortex-A35
Grafik Birimi: Mali-G31 MP2
Bellek: 2 GB
Depolama: 8 GB
İşletim sistemi: Android TV 11
Bağlantı: Wi-Fi 2.4GHz/5GHz – Bluetooth 5.0
Video: AV1, VP9, H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1, MKV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
Ses: DTS HD, Dolby Atmos, MP3, AAC, RM, FLAC
Görsel: JPG, BMP, GIF, PNG
Güç: USB Tip A – 5 V / 1 A = 5 Watt
Xiaomi Mi Box S 4K özellikleri
Boyut: 95,25 x 95,25 x 16,7 mm
Ağırlık: 147 gram
Renk: Siyah
Maksimum çözünürlük: 4K 60 fps
İşlemci: Dört Çekirdekli Cortex-A53
Grafik Birimi: Mali-450
Bellek: 2 GB
Depolama: 8 GB
İşletim sistemi: Android TV 8.1 (Android TV 9 güncellemesi aldı)
Bağlantı: Wi-Fi 2.4GHz/5GHz – Bluetooth 4.0
Video: VP9, MPEG1/2/4, VC-1, Real8/9/10, RM , MOV, VOB, AVI, MKV , TS , Mp4, 3D
Ses: DTS, Dolby, MP3, AAC, APE, FLAC
Görsel: JPG, BMP, GIF, PNG, TIF
Fiziksel Bağlantı: 1x HDMI2.0a / 1x USB 2.0 / 1x Güç / 1x AUX