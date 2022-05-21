Xiaomi TV Stick 4K Türkiye’de piyasaya çıktı! Özellikle Mi TV Stick ile Türkiye’de popüler olan TV box ürünleri yenilendi. 4K desteğiyle popüler olan Xiaomi Mi Box S 4K’ya Xiaomi Stick modelini güçlendirip 4K özelliği getirerek rakip oldu. Peki güncel durumda 4K görüntü sunabilen bu iki modelden hangisini satın almak daha mantıklı? Ürünlerin farkları neler? Xiaomi TV Stick 4K artık Mi Box S kadar güçlü mü? sorularının cevabını bu videoda veriyoruz.

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Not: Bu videodaki Xiaomi TV Stick 4K modeli Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir. Xiaomi Mi Box S 4K modeli satın alınmıştır.

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Xiaomi TV Stick 4K özellikleri

Boyut: 106,8 x 29,4 x 15,4 mm

Ağırlık: 42,8 gram

Renk: Siyah

Maksimum çözünürlük: 4K 60 fps

İşlemci: Dört Çekirdekli Cortex-A35

Grafik Birimi: Mali-G31 MP2

Bellek: 2 GB

Depolama: 8 GB

İşletim sistemi: Android TV 11

Bağlantı: Wi-Fi 2.4GHz/5GHz – Bluetooth 5.0

Video: AV1, VP9, H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1, MKV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM

Ses: DTS HD, Dolby Atmos, MP3, AAC, RM, FLAC

Görsel: JPG, BMP, GIF, PNG

Güç: USB Tip A – 5 V / 1 A = 5 Watt

Xiaomi Mi Box S 4K özellikleri

Boyut: 95,25 x 95,25 x 16,7 mm

Ağırlık: 147 gram

Renk: Siyah

Maksimum çözünürlük: 4K 60 fps

İşlemci: Dört Çekirdekli Cortex-A53

Grafik Birimi: Mali-450

Bellek: 2 GB

Depolama: 8 GB

İşletim sistemi: Android TV 8.1 (Android TV 9 güncellemesi aldı)

Bağlantı: Wi-Fi 2.4GHz/5GHz – Bluetooth 4.0

Video: VP9, MPEG1/2/4, VC-1, Real8/9/10, RM , MOV, VOB, AVI, MKV , TS , Mp4, 3D

Ses: DTS, Dolby, MP3, AAC, APE, FLAC

Görsel: JPG, BMP, GIF, PNG, TIF

Fiziksel Bağlantı: 1x HDMI2.0a / 1x USB 2.0 / 1x Güç / 1x AUX