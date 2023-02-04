Bilgisayar pazarında adından söz ettirmeyi başaran ünlü şirket Dell, sıra dışı tasarımlı yeni bir ürünle karşımızda. Marka, tamamen şeffaf bir gövdeye, RGB aydınlatmaya ve Jiadalng özelleştirilmiş anahtar tuşlara sahip mekanik oyun klavyesini piyasaya sürdü. Geçtiğimiz saatlerde Çin’de tanıtılan cihaz, 82 tuşlu bir düzen kullanıyor. Klavyenin özelleştirilmiş eksen gövdesi ise Jiadalong wallaby ve raccoon’a dayanıyor.

İçindekiler Tasarım Harikası Dell Şeffaf Mekanik Klavye Özellikleri

Tasarım Harikası Dell Şeffaf Mekanik Klavye Özellikleri

Yeni Dell şeffaf mekanik oyun klavyesi tamamen şeffaf gövde ve kristal tuş kapakları ile beraber geliyor. Ürün şeffaf özellikli PC malzemesi sayesinde sadece tasarım tarafında değil, sağlamlık boyutunda da oldukça iddialı. RGB tek tuşlu arka ışığı ve 16,8 milyondan fazla renk ışığını destekleyen yeni klavye ayrıca, kablo ile bilgisayara bağlanabiliyor ve Bluetooth ve 2.4G üç modlu bağlantı teknolojini destekliyor.

Windows ve macOS PC’lerle uyumlu olan cihaz, sürükleyici bir oyun deneyimi sunmak adına oldukça uzun ömürlü. Mevcut oyun klavyesi, süresi ve şarj döngüsü belirtilmese de 3.000mAh değerinde bir bataryaya sahip. Bununla beraber yeni Dell şeffaf mekanik oyun klavyesi bir dokunmatik sensörü de bünyesinde barındırıyor. Söz konusu sensör klavyedeki renk ve tuş ayarlarının kolayca değişmesinde baş rolü oynuyor.

Fiyatlandırma ayrıntılarından ve cihazın bulunabilirliğinden de bahsedecek olursak, mevcut klavye lansman döneminde olduğu için geçici bir süreliğine 599 yuan (88$) olarak fiyatlandırıldı. Ancak, ürün lansman döneminden sonra 999 yuan (147$) olan orijinal fiyatına geri dönecek. Oyun klavyesinin dünya genelinde satışa sunulup sunulmayacağına dair şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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Cihaz şu an Uzak Doğu ülkesinde doğrudan Jingdong isimli alışveriş sitesinden satın alınabilir. Dell, şimdilik yeni oyun klavyesinin Çin pazarında iyi bir kabul görmesini bekliyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.