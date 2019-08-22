Masaüstü bilgisayar pazarında son dönemde mATX kasalar ya da hepsi bir arada (All-in-one) çözümler göze çarpıyor. Dell OptiPlex 7070 Ultra ise alışılagelmiş bilgisayar kasalarını ortadan kaldırarak tüm bileşenleri monitör standına sığdırıyor.

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Bilgisayar kasası, monitör standına sığdırıldı: Dell OptiPlex 7070 Ultra!

“Görünmez bilgisayar” olarak adlandırılan OptiPlex 7070 Ultra, dışarıdan bakıldığında normal bir monitör standı gibi görünüyor. Ürünün sıra dışı formülü ise standın içerisine gizlenen mini bilgisayar gibi bir çözümden geliyor. OptiPlex 7070 Ultra, VESA standardına uygun tüm monitör modellerine uyumluluk sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Stant şeklindeki bilgisayarın içerisindeki bileşenler ise herhangi bir AIO bilgisayardan farksız. En üst versiyonunda vPro Intel Core i7 işlemci, 64 GB RAM ve 1 TB NVMe SSD barındıran OptiPlex 7070 Ultra, çok katmanlı yapısı sayesinde yükseltme imkanı da sunuyor. Bilgisayar grafik kartı tarafında ise işlemcide yer alan dahili GPU’dan yararlanıyor.

24 Eylül’de satışa sunulacak Dell OptiPlex 7070 Ultra’nın Avrupa fiyatı ise 749 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatın sadece modüler bilgisayar için geçerli olduğunu ve monitörün dahil olmadığını belirtelim.