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Deepmind’in Yeni Yapay Zeka Kod Oluşturma Sistemi Artık Ortalama Bir İnsanla Eşit Oluyor!
Google‘ın üst kuruluşu Alphabet‘in yan kuruluşu DeepMind yapay zeka, karmaşık görevleri gerçekleştirebilen çeşitli türlerde makine öğrenimi ve yapay zeka sistemleri geliştiriyor. Şimdi şirket, programlama yarışmalarında ilk kez rekabetçi bir performans seviyesine ulaşan “AlphaCode” adlı yeni bir yapay zeka kod oluşturma sistemini tanıttı.
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AlphaCode Rekabetçi Programlama Zorluklarını Çözebilir
AlphaCode‘un yapay zeka tabanlı kod üretme modeli için bir ilk olan rekabetçi düzeyde bilgisayar programları yazabildiği ortaya çıktı. Şirket, yapay zeka’nın yeteneklerini Codeforces‘ta barındırılan yarışmaları kullanarak test etti. On yarışma (AlphaCode‘un becerileri için daha yeni) seçildi ve sonuç olarak yapay zeka, ortalama bir rakibi geçmeyi başardı.
DeepMind‘in son blog yazısı, “AlphaCode, eleştirel düşünme, mantık, algoritmalar, kodlama ve doğal dil anlayışının bir kombinasyonunu gerektiren yeni sorunları çözerek, programlama yarışmalarında katılımcıların ilk yüzde 54’ünde tahmini bir sıralama elde etti” dedi.
Şimdi bazı ayrıntılara gelecek olursak, AlphaCode sistemi OpenAI’nin kod oluşturma modellerinde kullanılan mimarinin aynısı olan Transformers’ı temel alıyor. Bununla birlikte, belirli bir işlev veya bir kod bloğu gibi kod parçacıkları oluşturan diğer benzer sistemlerden farklı olarak AlphaCode, bir zorluğu anlamayı, onu algoritmik bir çözüme çevirmeyi, onu genel amaçlı bir dilde uygulamayı gerektiren rekabetçi programlama zorluklarını çözebilir. ve sınırlı bir dizi teste karşı değerlendirme.
DeepMind, GitHub‘da rekabetçi programlama sorunları ve çözümlerinin veri kümesini yayınladı.
DeepMind yapay zeka’daki baş araştırma bilimcisi Oriol Vinyals, The Verge‘e AlphaCode‘un gelişiminin ilk aşamalarında olduğunu söyledi. Ancak elde ettiği sonuç, ekibi, insan düzeyinde beceriler ve sezgiler gerektiren kodlama zorluklarını özerk bir şekilde çözebilen esnek bir problem çözme yapay zekası geliştirmeye yönlendirdi.
Vinyals, The Verge‘e yazdığı postada, “Uzun vadede, programcılara ve programcı olmayanlara kod yazma, üretkenliği artırma veya yazılım yapmanın yeni yollarını yaratma konusunda yardımcı olma potansiyelinden heyecan duyuyoruz” dedi.
Şimdi, AlphaCode‘un mevcut beceri setinin yalnızca rekabetçi programlama sektöründe geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Bununla birlikte, yeni sistemin geliştirilmesi, bir gün bir insan kodlayıcının beceri düzeyiyle eşleşebilecek daha gelişmiş araçlar geliştirme fırsatları sunar. Bu nedenle, bu tür araçların gelecekte yazılım uygulamaları ve problem çözme kodları geliştirmek için kullanılması ve böylece yeni bir dönüm noktasına ulaşılması mümkündür.
Peki, DeepMind‘in yeni AlphaCode yapay zeka sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte insanların yerini alabilir mi? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi bize bildirin.
Deepmind’in Yeni Yapay Zeka Kod Oluşturma Sistemi Artık Ortalama Bir İnsanla Eşit Oluyor!
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