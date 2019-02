Deco’larda indirim kampanyası

TP-Link, Mesh teknolojili Deco ürünlerinde yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. Şubat ayı boyunca teknoloji marketlerde ve online alışveriş sitelerinde yapılan kampanyada Deco M5, P7 ve M9+ modelleri indirimli olarak alınabilecek.

TP-Link ücretsiz kurulum hizmeti

WiFi ürünleri pazarında açık ara dünya lideri olan TP-Link, Mesh teknolojili ev WiFi sistemi olan Deco modellerinde indirim kampanyası başlattı. Şubat ayı boyunca teknoloji marketleri ve online alışveriş sitelerinde Deco M5, Deco P7 ve Deco M9+ modellerinde yüzde 30’a varan fiyat indirimi yapılıyor. Üstelik Deco M5 ve M9+ modellerinin üçlü paketlerinden satın alanlar Türkiye genelinde ücretsiz kurulum hizmetinden de yararlanabilecekler.

Geniş ve katlı evlerde her noktadan WiFi’a erişim ve aynı anda birden fazla cihazın WiFi’a bağlanması sorun olabiliyor. Bu soruna çözüm sağlamak amacıyla geliştirilen TP-Link Deco Ev WiFi Sistemleri, kesintisiz kablosuz internet sunuyor. Bu tip evlerde birden çok ve farklı ağ ürünü yerine Deco sistemleri ile kolayca ve Mesh teknolojisinin sağladığı avantajla her katta ve evin her bölümünde güçlü ve kesintisiz WiFi ağı kurulabiliyor. Kurulumu ve yönetimi çok kolay olan bu sistemler, güvenliği de içinde barındırıyor. 100 kadar cihazı ağa sorunsuzca bağlama desteği sunan Deco çözümleri, istendiğinde yeni birimler eklenerek gelişebilen bir sistem. Örneğin, çok katlı, geniş alana yayılmış bir evde 10 adet Deco ürünü kurulabiliyor ve daha sonra gereksinime göre yeni Deco’ları sisteme dahil etmek mümkün oluyor.

Kampanya kapsamında Deco’nun ikili ve üçlü paketleri yer alıyor. Deco M5 modelinin üçlü paketi, Deco P7 ve Deco M9+ modellerinin ise hem ikili hem üçlü paketlerinde indirim uygulanıyor. 1-28 Şubat 2019 tarihleri arasında geçerli olan indirim kampanyasındaki Deco ürünlerine teknoloji marketleri ve online alışveriş sitelerinden ulaşılabilir.