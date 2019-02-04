Samsung Galaxy S10E MWC’de tanıtılacak

Samsung Galaxy S10E Güney Koreli teknoloji devinin yeni nesil amiral gemisi olacak. Bu ayın sonunda Mobil Dünya Kongresinde tanıtılacak olan bu model, Samsung’un Unpacked etkinliğinde tanıtılan ekran modellerinden sadece biri.

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Samsung Galaxy S10E yanında S10 Lite’da tanıtılabilir!

Amiral gemisi serisinin 10. Yılını kutlayacak olan Samsung, Mobil Dünya Kongresinde 3 farklı Galaxy S serisi modelini tanıtacak. Genellikle S10 ve S10+ modelleri konuşulurken, çıkacak olan bir diğer yeni cihaz ise Samsung Galaxy S10E olacak. Henüz tam olarak bilinmese de Samsung birde S10 Lite modelini çıkartabilir.

Samsung Galaxy S10E modeline bakacak olursak, 5.8 inçlik bir ekran ile gelecek cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Çift arka kameraya sahip olacak telefonun ön kamerası ekrana gömülü olarak gelecek. Ayrıca cihazın Snapdragon 855 yonga setini kullanması bekleniyor.

Üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak cihaz, İnci Beyaz, Prizma Yeşil ve Kanarya Mavisi gibi renklerle satışa sunulacak. Cihazın fiyat kısmında ise 750 Euro gibi bir fiyat yazacak gibi görünüyor.