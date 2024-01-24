Kojima Productions, 2022 yılında duyurduğu ve merakla beklenen serisinin ikinci oyunu olan Death Stranding 2 hakkında heyecan verici gelişmelerle dolu bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. Öne çıkan bilgilere göre, oyunun tam adının “Death Stranding 2: On the Beach” olacağı belirlendi. Ancak, bu devam oyunuyla ilgili daha fazla detay ve içerikler, yakın bir gelecekte gerçekleştirilecek bir duyuru ile oyuncularla buluşacak.

İçindekiler Death Stranding 2 yakında kendini gösterecek

Death Stranding 2 yakında kendini gösterecek

Dealabs’ta yer alan bir habere göre, önümüzdeki 15 gün içinde gerçekleşmesi planlanan bu duyuru, oyunseverleri heyecanlandırmaya yetecek türden. Ancak, bu bilgi bombardımanının nasıl yapılacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak, muhtemel bir senaryoya göre, Sony’nin 2024 yılındaki ilk State of Play sunumu sırasında bu büyük duyurunun yapılması bekleniyor.

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Şu an için Death Stranding 2 hakkında bilinenler oldukça sınırlı. Bu bağlamda, oyunseverler, bu yaklaşan duyurunun ardından oyunun içeriği, oynanış dinamikleri ve hikayesi hakkında daha fazla detayın ortaya çıkmasını merakla bekliyor. Oyunun resmi çıkış tarihi henüz bilinmiyor, ancak geçen yılın sonlarında çevrimiçi platformlarda ortaya çıkan bazı bilgilere göre, Kojima Production’ın yeni eseri 2025 yılında gün yüzüne çıkabilir.

Buna ek olarak, Death Stranding 2’nin henüz PlayStation 5 platformu için onaylanmamış bir çıkış tarihi bulunuyor. Oyunseverler, bu heyecan verici projeyle ilgili gelişmeleri takip ederek, oyunun çıkış tarihine dair güncel bilgilere ulaşabilecekler. Biz de sizleri en son gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Oyunseverler, bu muhteşem serinin ikinci oyunu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve güncel haberleri takip etmek için bizi takip etmeye devam etmeye devam etsin.