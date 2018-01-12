Deadpool 2, Vizyona İki Hafta Erken Girecek!

20th Century Fox, merakla beklenen yapımlarının birçoğunda vizyon tarihi düzenlemesi yaptı. En önemlisi olarak dikkat çeken Deadpool 2 ise iki hafta daha erken vizyona girecek.

Walt Disney’in Fox’u satın almasının ardından ilk hareketlilik vizyon tarihlerinde oldu. 2018 yılı içerisinde gelecek olan Deadpool 2, The New Mutants ve Gambit’in beyaz perdeya çıkış tarihleri değiştirildi.

1 Haziran 2018’de vizyona girecek olan Deadpool 2’nin bu tarihi 2 hafta öne çekilerek 18 Mayıs 2018 olarak güncellendi. Bunun özellikle Disney’in önemli kozlarından biri olan Solo: A Star Wars Story adlı Han Solo’yu anlatacak film ile beraber çıkarak birbirilerini baltalamaması amacıyla yapılmış gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra fazlasıyla dikkat çeken The New Mutants tarafında ise bir erteleme mevcut. 13 Nisan 2018’de çıkacağı açıklanmış olan yapım, biraz fazla bir erteleme alarak 22 Şubat 2019 olarak güncellendi. Böylece sadece 3 ay kaldığı için heyecan duyanlar artık bir sene beklemesi gerecek. Ayrıca sürekli erteleme alan Gambit ise yine bir erteleme alarak 14 Şubat 2019 olan tarihi 7 Haziran 2019 olarak güncellendi. Şimdilik vizyon değişiklikleri böyle olsa da görünüşe göre 20th Century Fox ve Walt Disney yapımları için birçok vizyon tarihi değişikiği göreceğiz gibi görünüyor.