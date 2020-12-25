Oyun
Darkest Dungeon, Epic Games Store’da ücretsiz
Epic Games Store yıl sonu indirimi kapsamında, 39 TL değerindeki rol yapma oyunu Darkest Dungeon ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Oyunu, 26 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.
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Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Dokuzuncu günün ücretsiz oyunu, bir rol yapma oyunu olan Darkest Dungeon oldu. Oyunu, 26 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor. 17 Aralık itibarıyla başlayan kampanyayla birlikte, 15 gün boyunca her gün bir oyun Epic Games Store’da ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Epic Games Store’da, yıl sonuna kadar toplamda 15 adet oyun ücretsiz olarak verilecek. Geçtiğimiz günün ücretsiz oyunuysa Inside olmuştu.
Oyun
Epic Games Store’da günün ücretsiz oyunu: Inside
Gears of War ve Unreal gibi oyun serileriyle tanınan, aynı zamanda da Unreal Engine adlı oyun motorunun da yapımcısı olan Epic Games adlı oyun yapım ve geliştirme firması, Valve firmasının Steam benzeri bir oyun platformuna da sahip. Epic Games Store olarak adlandırılan bu platform, birkaç gündür de günlük olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyor.
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Bu oyunları 24 saatlik süreyle ücretsiz kılan Epic Games Store; geride bıraktığımız günlerde Metro 2033 adlı FPS oyunu ile Tropico 5 adlı strateji oyunu gibi bazı yeni oyunları ücretsiz olarak sundu. 24 Aralık 19.00’dan 25 Aralık 19.00’a kadar yani bugünü kapsayan ücretsiz oyun ise Inside oldu.
PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows platformları için geliştirilen 2 boyutlu bir bulmaca-platform oyunu olan ve hem hikayesiyle hem de atmosferiyle büyük beğeni toplayan Inside, yine Playdead firmasının geliştirdiği yıllar önceki Limbo oyununa da çok benziyor.
Bu linkten Epic Games’in internet sitesine giderek sağ üst köşedeki buton aracılığıyla; firmanın Epic Games Store adlı uygulamasını indirebilirsiniz. Daha sonra eğer daha önceden üyeliğiniz yoksa, bir üyelik oluşturarak; hem Inside’ı hem de 1 Ocak tarihine kadar günlük olarak verilecek diğer ücretsiz oyunları kalıcı şekilde oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Firmanın ilerleyen günlerde ücretsiz olarak sunacağı oyunlar resmi olarak açıklanmadı, fakat listesi internete sızdırıldı.
Sızdırılan listeye göre Epic Games’in ilerleyen günlerde ücretsiz olarak vereceği oyunlar sırasıyla: Darkest Dungeon, My Time in Portia, Night in the Woods, Stranded Deep, Solitarica, Torchlight II ve Jurassic World Evolution şeklinde. İnternete sızdırılan bu listenin 24 Aralık öncesi kısmına bakıldığı zaman listenin %100 doğru olduğu da anlaşılıyor.
Dizi/Film/Kitap
Sony PlayStation oyunlarından 7 dizi ve 3 film yapmayı planlıyor!
Sony PlayStation oyunlarını farklı sektörlerde değerlendirme kararı aldı. Firmanın oyunlarından 7 dizi 3 de film yapmayı hedeflediği öğrenildi.
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Sony PlayStation oyunları sadece oyun olarak sunmayacak!
Oyun dünyasının en önemli markalarından biri olan Sony, oyun dünyası için ürettiği içerikleri farklı sektörlere de entegre etme kararı aldı. PlayStation Studios çatışı altında geliştirilen oyunları dizi ve film sektörüne aktarmak isteyen Japon devi, görünüşe göre çalışmalara başladı. Media Post’a konuşan Sony Pictures CEO’su Tony Vinciquerra, firmanın One Sony programını geliştirdiği ve firmanın bünyesinde yer alan diğer alt şirketlerin sık sık ortak işler çıkaracağını belirtti. Bunun içerisine PlayStation ile film departmanın da girdiğini belirten Tony Vinciquerra, 7 adet dizi ve 3 adet film olmak üzere toplamda 10 adet oyun bazlı içeriğin hayranları karşılayacağını belirtti.
Dizi ve film sektöründe hali hazırda oyun bazlı çok kaliteli içeriklerin yer almadığı günümüzde, firma bu algıyı da kırmayı hedefliyor. An itibariyle Uncharted filmi için çekimleri sürdüren firmanın diğer içeriklerinin ne olacağı ise merak konusu. Öte yandan The Last of Us dizisinin HBO tarafından geliştirildiği için firmanın programına dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor. PlayStation oyunları ile yakaladığı kaliteyi kaybetmek istemeyen firma, şimdiden hayranlarını beklentiye sokmayı başarabildi. Bakalım bizleri karşılayacak 10 yeni ve iddialı proje hedeflenen başarıya ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Güncelleme
Cyberpunk 2077 1.06 yaması çıktı: Oyunu çökerten o hata giderildi
Cyberpunk 2077 için 1.06 yaması bugün itibarıyla konsollar ve PC için kullanıma sunuldu. Güncellemeyle birlikte CD Projekt RED, oyundaki 8 MB dosya kaydetme sınırının kaldırıldığını duyurdu. Böylelikle PC’nizde 8 MB’den fazla kaydedilen dosya olması durumunda meydana gelen çökme problemi de düzeltilmiş oldu.
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Cyberpunk 2077 1.06 güncellemesi, önemli bir sorunu düzeltti
Cyberpunk 2077 çıkışından bu yana birbirinden akı almaz problemlerle, oyun severlerin oyun keyfine çomak sokmaya devam ediyor. Özellikle PS4 ve PS5’te oynanamayacak derecede hataları bulunan Cyberpunk 2077’ye bugün 1.06 güncellemesi geldi. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red tarafından yayınlanan güncellemeyle beraber, özellikle oyunun kullanılamaz hale gelmesine sebep olan 8 MB dosya kaydetme sınırı kaldırılmış durumda.
Bildiğiniz üzere Cyberpunk 2077’de kayıt dosyasının boyutu eğer ki 8 MB’den fazlaysa, oyun çöküyordu veya göreceli olarak bir şekilde kullanılamaz hale geliyordu. Sebebi bir türlü bilinmeyen bu hata, Cyberpunk 2077 için kullanıma sunulan 1.06 güncellemesi sayesinde düzeltildi. Bu noktada 8 MB sınırı arttı mı yoksa tamamıyla kaldırıldı mı bilinmiyor, çünkü CD Projekt RED konuyla alakalı olarak net bir açıklamada bulunmadı.
1.06 güncellemesiyle düzeltilen diğer hatalar
- Görev: Dum Dum artık Second Conflict sırasında Totentanz girişinde kaybolmayacak .
- Konsol: Oyunun bellek yönetiminde yapılan iyileştirmeler ve optimizasyonlar sayesinde, kilitlenme problemi nispeten daha az yaşanacak.
- PC: 8 MB kayıt dosyası sınırı kaldırıldı. Not: Bu, güncellemeden önce bozuk olan kayıt dosyalarını düzeltmez.
1.06 yamasından önce de, CD Projekt RED geçtiğimiz hafta Cyberpunk 2077 için 1.05 kodlu yamayı oyun severlerin beğenisine sunmuştu. 1.05 güncellemesiyle düzeltilen önemli hataların başında ise; Delamain karakterinin baş aşağı görünmesi, NPC’ler tarafından gelen çağrıların gecikmeli gelmesi, silahtaki işaretlerin ekranda kalması gibi oyunun oynanışını doğrudan olumsuz etkileyen hatalar bulunuyor.
Bugünkü 1.06 yamasıysa aynı şekilde Cyberpunk 2077 oyununda yaşanan önemli bir çökme sorununu düzeltti. Anlaşılan o ki CD Projekt RED, oyundaki problemleri yavaş yavaş da olsa bir şekilde giderecek ve oyunu daha oynanabilir hale getirecek. Ancak bu tarz güncellemeler Cyberpunk 2077’yi temize çıkaracak mı, orasını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
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