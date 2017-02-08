Dark Souls 3 : Ringed City’den Yeni Gameplay Geldi!

Ölmelere doyamadığımız bir oyun serisi olan Dark Souls 3’ün gelecek son ek paketi Ringed City’den yeni oynanış videosu geldi.

Geçtiğimiz haftalarda haberini yaptığımız Ringed City’den yeni oynanış videosu paylaşıldı. Atmosferin bir hayli güzel gözüktüğü videoda yeni silahlar, yaratıklar, boss’lar ve mekanlar görüyoruz. Yapımcı şirket Bandai Namco‘nun bir önceki oyunu olan Bloodborne‘ün son ek paketinin; oyuncularca oyunun kendisinden daha zor olduğunu düşünen kitle, Ringed City‘nin zorluğu konusunda şimdiden bazı öngörülerde bulunabilirler.

Ringed City çıkışını 28 Mart tarihinde gerçekleştirecek ve oyunun son ek paketi olacak. Oynanış süresi bilgilerinin paylaşılmadığını ama tahminimce uzun olacağını belirteyim. Fiyatı, 15 dolar (55 TL) olan ek paketi eğer season pass (sezonluk bilet) sahibiyseniz çıktığı gibi indirebileceksiniz. Oyunun bir önceki ek paketi olan Ashes of Ariandel‘de geçtiğimiz aylarda çıkmış ve 25 dolar (92 TL) fiyatı ile oyunculara sunulan season pass içerisinde yerini almıştı.

Bununla birlikte, bugün oyun için yeni bir patch yayımlandı. 1.10 ismi verilen bu patch; oyun içerisindeki bug’ları düzeltirken aynı zamanda boss savaşlarında bir başka oyuncunun dünyasına girip onu rahatsız etmenizi engelliyor. Ya da tam tersi; bir boss savaşı halindeyken artık bir başka oyuncu sizin dünyanıza girip sizi rahatsız edemeyecek. Gayet adil, değil mi?

Lafı daha fazla uzatmadan, bahsettiğimiz bu ek paketin oyun içi video’sunu aşağıdan izleyebilirsiniz.