AMD, yeni nesil RDNA 3 mikro mimarili ekran kartlarını 3 Kasım’da duyurmaya hazırlanıyor. Şimdi, yeni bir sızıntı, serinin gelecekteki amiral gemisinin Ray Tracing ile oyunlarda performansı iki katına çıkarabileceğini ortaya çıkarmış olabilir.

Söylenti, sektörde iyi bir üne sahip olan Greymon55’ten geliyor ve birkaç AMD ortağının şimdiden kartları laboratuvarlarda test ettiğini iddia ediyor. Twitter’da bir kullanıcı tarafından sorulan soruya, kartın rasterleştirme ve Ray Tracing açısından kapasitesi hakkında yanıt veren sızıntı, bu neslin amiral gemisinin RDNA 2’deki yongalara kıyasla 2 kat daha yüksek bir performans artışına sahip olduğunu öne sürdü.

Ayrıca bkz: Photoshop Fotoğraf Düzenleme İçin Yeni Yapay Zeka Araçlarını Kullanıma Sunuyor!

Greymon’un AMD’nin önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek en üst modeline atıfta bulunduğu düşünülürse, söz konusu kart ya Radeon RX 7950 XT ya da çok benzer performansa sahip olması gereken bir RX 7900 XT olmalıdır. Ancak karşılaştırmanın hangi RDNA 2 kartı üzerinde yapıldığı belirtilmemiştir.

I'm curious which leaker is leaking final raster and RT performance of Navi31 first 😇

— MWausE (@rheumi) October 19, 2022