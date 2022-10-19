Kullanıcıların hayatını kolaylaştıran Adobe, Photoshop için yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu. Adobe Max 2022’de tanıtılan otomatik nesne seçimi ve içerik tanıma dolgu araçları kapsamlı iyileştirmeler aldı.

Adobe’nin kendi Sensei yapay zeka platformu tarafından sunulan yeni özellikler artık masaüstü ve iPad uygulamalarının güncellenmiş sürümlerinde mevcut.

2020 yılında tanıtılan Nesne Seçimi aracı önemli iyileştirmeler aldı. Bir öğeyi hızlıca seçmenizi sağlayan bu özellik artık gökyüzü, bitkiler, su, binalar, insanlar ve hayvanlar gibi daha karmaşık nesneleri de tanıyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Sensei yapay zekanın ince saç telleri gibi daha fazla ayrıntıyı algılayabilmesi. Bu özellik geliştiricilere zaman kazandıracak bir iyileştirme olabilir.

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Photoshop’un masaüstü sürümü de bir nesneyi silme ve boş alanı doldurma aracına sahip oldu. Adobe’ye göre, işlem Shift + Delete kısayoluyla gerçekleştirilebiliyor ve geri kalan “iş” yapay zeka tarafından yapılıyor.

Güncelleme ek olarak, saniyeler içinde daha karmaşık görüntü düzenlemeleri için yeni Makine Öğrenimi sinir filtreleri getiriyor. Örneğin, Fotoğraf Restorasyon filtresi, adından da anlaşılacağı gibi, eski fotoğrafları düzeltir ve tüm kusurları otomatik olarak düzeltir.

İçindekiler Beta sürümünde yeni

Beta sürümünde yeni

Photoshop’un yalnızca beta sürümünde bulunan İnceleme için Paylaş özelliği, bir web bağlantısı aracılığıyla materyal paylaşmayı kolaylaştıracak. Bu şekilde, insanlar PSD dosyalarını indirmeden grafik parçalarını inceleyebilecek ve yorum ekleyebilecekler.

Son olarak Adobe, içerik oluşturucuların bir dosyayı dışa aktarırken görüntü atıf meta verilerini girebilmeleri için Content Credentials beta özelliğini kullanıma sundu. Bu, tasarımcıların görünür bir filigran olmadan bile çalışmaları için kredilendirilmelerine yardımcı olacaktır.

Kaynak: The Verge, TechCrunch