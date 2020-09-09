Oyun
Cyberpunk 2077 oyun içi satın alımlar içerecek
Cyberpunk 2077 Online, 19 Kasım’da oyunun çıkmasının ardından bir süre sonra oyuncularla buluşacak. Bu süreçte yapımcı CD Projekt Red’den oyun içi satın alımlar hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
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Cyberpunk 2077 satın alımları oyuncuları mutlu edecek.
CD Projekt CEO’su Adam Kicinski, geçtiğimiz gün satın alınabilir içerikler hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamaları şu şekilde: ”CD Projekt asla hayranlarına karşı asla agresif bir tutum sergilemedi. Her zaman adil ve arkadaşça yaklaştık. Yani, kesinlikle agresif olmayacağız ancak satın alınabilecek güzel şeyler sunacağız. Amacımız insanların Cyberpunk 2077 içinde yapacağı harcamalardan mutluluk duyması. Dalga geçmiyorum veya bir şeyleri saklamaya çalışmıyorum, oyunculara kendilerini değerli hissettirmek istiyoruz. Cyberpunk 2077 Online bir şeyler satmak için iyi bir oyun ancak oyuncuları üzmeyeceğiz.”
Tek kişilik senaryoda oyun içi satın alımlar olmayacak.
Cyberpunk 2077 bir kere satın alındığı takdirde, oyuncular tek kişilik senaryoda tam bir deneyimi yaşayabilecek ve bir daha para harcamaları gerekmeyecek. Daha önceden de açıklandığı üzere ücretsiz yeni içerikler de sunulacak. Bunun yanı sıra Witcher 3’te olduğu gibi en az 2 büyük ücretli DLC geleceği biliniyor.
Oyun
80.000 TL değerindeki altın kaplama PS5 ön siparişe açıldı!
Geçtiğimiz aylarda Sony tarafından bir sunumda duyurusu yapılan PS5’in çıkmasına az bir süre kaldı. Buna rağmen henüz Sony tarafından fiyat konusunda bir açıklama gelmedi ve çıkış tarihi de hala belli değil. Truly Exquisite isimli şirket tarafından fiyatıyla dudak uçuklatan altın kaplama PS5 ön siparişe açıldı.
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Altın kaplama PS5 fiyatı ne kadar?
Britanya kökenli şirket, Sony’nin merakla beklenen yeni nesil konsolu PS5’i ön siparişe açtı ancak ufak bir azınlık için. Amacı üst kalite ürünler üretmek olan şirket, 24 ayar altın kaplama PS5 üretti. Eğer altın size göre değilse konsolu platin kaplama seçeneğiyle de alabilirsiniz. PS5’in yanı sıra, yeni kontrolcüsü DualSense ve kulaklık da altın kaplama olarak ön siparişe açıldı. 24 ayar altın kaplı sadece dijital versiyon PS5 için tavsiye edilen satış fiyatı 7999 sterlin, güncel kurla 77 bin 590 TL, platin kaplı modelin fiyatı ise 8299 sterlin, 80 bin 500 TL, olarak belirlendi. Blu-Ray versiyon PS5 için ise 100 sterlinlik bir fiyat farklı belirlenmesi dikkat çekti ve iki model arasındaki resmi fiyat farkı için ipucu verdi. Ülkemizde standart PS5 için ise 7-8 bin TL gibi fiyatlar tahmin ediliyor.
Tüm fiyatlar ise şu şekilde:
- 24 ayar altın dijital PS5: £7999
- 18 ayar roze altın dijital PS5: £8099
- Platin dijital PS5: £8199
- 24 Ayar altın Blu-Ray PS5: £8099
- 18 ayar roze altın Blu-Ray PS5: £8199
- Platin Blu-Ray PS5: £8299
- PS5 kontrolcüsü DualSense: £649
- PS5 kulaklık: £399
Donanım
Gigabyte, ilk SuperSpeed IPS oyuncu monitörünü tanıttı: AORUS FI25F
Gigabyte, Aorus FI25F SuperSpeed IPS oyuncu monitörünü tanıttı. Tanıtılan bu modelin en önemli özelliği firmanın kendi geliştirmiş olduğu SuperSpeed IPS teknolojisi.
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Gigabyte AORUS FI25F: IPS panelde 0.4Ms ve 240Hz
Bir çok oyuncu monitöründe daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek ekran tazeleme oranını yakalamak için TN paneller kullanılıyor. TN panellerin en büyük dezavantajı ise görüş açısı ve renk doğruluğu.
Gigabyte geliştirdiği SuperSpeed IPS teknolojisiyle IPS panelleri kullanarak 0.4Ms gecikme süresi ve 240Hz ekran tazeleme hızına sahip yeni bir monitör tanıttı: AORUS FI25F
Firmanın resmi sitesinde ise bu ürün ”dünyanın ilk taktik monitörü” olarak tanımlanıyor.
Gigabyte AORUS I25F teknik özellikleri
- 24.5 inç SuperSpeed IPS mat ekran
- 1920×1080 piksel çözünürlük
- 400 nit maksimum parlaklık
- 1000:1 kontrast oranı
- 178 derecelik görüş açısı
- 8 bit HDR panel
- 0.4Ms tepki süresi
- 240Hz ekran tazeleme oranı
- AMD FreeSync Premium destekli
- 2x HDMI 2.0, 1X Display Port 1.2, 2x UBS 3.0, kulaklık ve mikrofon girişi
- Dahili adaptör
- RGB aydınlatma
Monitörün diğer özellikleri ise şöyle:
- VESA sertifikalı DisplayHDR 400 standartı
- Çeşitli oyun modları
- Hedef Sabitleyici, Siyah Ekolayzer, GameAssist ve Aktif Gürültü Engelleme modları
- Düşük Mavi Işık ve Titreşimsiz modlar
Gigabyte AORUS FI25F hakkında net bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Ancak yapılan tahminlere göre monitörün Türkiye fiyatının 6-7 Bin Türk Lirası seviyesinde olması bekleniyor.
Oyun
The Witcher 3 ücretsiz yeni nesil konsol yükseltmesine sahip olacak
The Witcher 3 oyunundan hayranlarını sevindirecek haberler ile gelmeye devam ediyor. Sevilen oyunun yeni nesil konsol yükseltmesi bedava olacak.
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The Witcher 3, sahiplerine müjdeli haber!
CD Projekt Red firmasının sevilen oyun serisinin en son oyunu olan The Witcher 3, hayranlarına müjdeli bir haber ile yeni nesil konsollara geliyor. Firma, eski nesil konsollarda bu oyuna sahibi olan oyuncuların, yeni nesil konsollarda oyuna bedavaya sahip olacaklarını duyurdu. Oyun PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için baştan dizayn edilecek iken, oyuna sahip olan kullanıcıların, yeni “Complete Edition” sürümüne de bedava sahip olacak olmaları sevinçle karşılandı.
Geçtiğimiz günlerde duyurulan “Complete Edition” sürümü ile birlikte neredeyse baştan yapılacak olan sevilen yapım, son dönemde artan yeni nesil teknolojiler ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çıkış tarihi belli olmayan oyun, tahminlere göre 2021 yılında bizler ile olacak. Son dönemlerde artan popülaritesi nedeniyle, farklı içerikler ile farklı platformlara gelen yapım, adından uzun süre söz ettirecek gibi gözüküyor. Netflix dizisinin 2. sezonu için çalışmalar sürerken, seriye ait bir adet de mobil oyun geliştirilmekte. Tüm bunların yanı sıra yeni nesil konsollara gelecek “Complete Edition” ile birlikte, tekrardan yüzlerce saat maceradan maceraya koşacağız gibi gözüküyor. Fiyatı henüz belli olmayan yapımın yakın zamanda yeni görseller ile bizleri karşılaması bekleniyor.