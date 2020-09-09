Cyberpunk 2077 oyun içi satın alımlar içerecek

Geçtiğimiz aylarda Sony tarafından bir sunumda duyurusu yapılan PS5’in çıkmasına az bir süre kaldı. Buna rağmen henüz Sony tarafından fiyat konusunda bir açıklama gelmedi ve çıkış tarihi de hala belli değil. Truly Exquisite isimli şirket tarafından fiyatıyla dudak uçuklatan altın kaplama PS5 ön siparişe açıldı.

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Altın kaplama PS5 fiyatı ne kadar?

Britanya kökenli şirket, Sony’nin merakla beklenen yeni nesil konsolu PS5’i ön siparişe açtı ancak ufak bir azınlık için. Amacı üst kalite ürünler üretmek olan şirket, 24 ayar altın kaplama PS5 üretti. Eğer altın size göre değilse konsolu platin kaplama seçeneğiyle de alabilirsiniz. PS5’in yanı sıra, yeni kontrolcüsü DualSense ve kulaklık da altın kaplama olarak ön siparişe açıldı. 24 ayar altın kaplı sadece dijital versiyon PS5 için tavsiye edilen satış fiyatı 7999 sterlin, güncel kurla 77 bin 590 TL, platin kaplı modelin fiyatı ise 8299 sterlin, 80 bin 500 TL, olarak belirlendi. Blu-Ray versiyon PS5 için ise 100 sterlinlik bir fiyat farklı belirlenmesi dikkat çekti ve iki model arasındaki resmi fiyat farkı için ipucu verdi. Ülkemizde standart PS5 için ise 7-8 bin TL gibi fiyatlar tahmin ediliyor.

Tüm fiyatlar ise şu şekilde: