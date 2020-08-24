Cyberpunk 2077, ücretsiz DLC paketleriyle birlikte gelecek!

CD Projekt RED son yıllarda, yapımlarına ücretsiz DLC’ler sunması ile meşhur bir firma haline geldi. Geçtiğimiz dönemde çıkan The Witcher 3 efsanesi için üç ay gibi bir sürede, 16 adet ücretsiz DLC yayınlayan firma, genelde sadece genişleme paketlerini ücretli sunuyor.

Firmanın oyuncular tarafından sevilen bu alışkanlığı, Cyberpunk 2077’de de devam edecek gibi görünüyor. Dün yaşanan gelişmede, The Witcher 3 hayranı bir kullanıcı resmi Cyberpunk hesabından bahsederek bu soruyu dile getirdi. Çok geçmeden bir cevap ileten Cyberpunk aşağıda yer alan GIF ile Cyberpunk 2077 için ücretsiz DLC’ler olacağını doğruladı. DLC paketlerini sık ve fahiş ücretlerle yayınlayan diğer firmalara kıyasla CD Projekt RED, oyuncu dostu bir firma olmasıyla biliniyor.

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The Witcher 3 DLC’lerinin ücretsiz olarak sunulduğu dönemde, “Bu tür girişimlerin genel kuralları aşan bir istisna olmaktan çok, endüstri standartı haline gelmesini çok isterim. Umarım Witcher 3 bunun için iyi bir örnek olmuştur.” açıklamasıyla dile getiren CD Projekt Red ortağı Marcin Iwiński, görülen o ki EA gibi firmaların aksine bu işi ciddiye alıyor. Cyberpunk 2077, 19 Kasım’da, Türkçe altyazı seçeneğiyle PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Oyunun çıkışından bir süre sonra çok oyunculu modların da ekleneceğini düşündüğümüzde, bu ücretsiz DLC haberi oyuncular için ciddi kazançlar yaratabilir.