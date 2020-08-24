Haber
Cyberpunk 2077, ücretsiz DLC paketleriyle birlikte gelecek!
CD Projekt RED son yıllarda, yapımlarına ücretsiz DLC’ler sunması ile meşhur bir firma haline geldi. Geçtiğimiz dönemde çıkan The Witcher 3 efsanesi için üç ay gibi bir sürede, 16 adet ücretsiz DLC yayınlayan firma, genelde sadece genişleme paketlerini ücretli sunuyor.
Firmanın oyuncular tarafından sevilen bu alışkanlığı, Cyberpunk 2077’de de devam edecek gibi görünüyor. Dün yaşanan gelişmede, The Witcher 3 hayranı bir kullanıcı resmi Cyberpunk hesabından bahsederek bu soruyu dile getirdi. Çok geçmeden bir cevap ileten Cyberpunk aşağıda yer alan GIF ile Cyberpunk 2077 için ücretsiz DLC’ler olacağını doğruladı. DLC paketlerini sık ve fahiş ücretlerle yayınlayan diğer firmalara kıyasla CD Projekt RED, oyuncu dostu bir firma olmasıyla biliniyor.
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— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 22, 2020
The Witcher 3 DLC’lerinin ücretsiz olarak sunulduğu dönemde, “Bu tür girişimlerin genel kuralları aşan bir istisna olmaktan çok, endüstri standartı haline gelmesini çok isterim. Umarım Witcher 3 bunun için iyi bir örnek olmuştur.” açıklamasıyla dile getiren CD Projekt Red ortağı Marcin Iwiński, görülen o ki EA gibi firmaların aksine bu işi ciddiye alıyor. Cyberpunk 2077, 19 Kasım’da, Türkçe altyazı seçeneğiyle PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Oyunun çıkışından bir süre sonra çok oyunculu modların da ekleneceğini düşündüğümüzde, bu ücretsiz DLC haberi oyuncular için ciddi kazançlar yaratabilir.
Aksesuar
Huawei Watch Fit, Bluetooth sertifikası aldı!
Giyilebilir cihazlar, COVID-19’un etkisiyle son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı. Huawei ise bu alandaki ürünlerini arttırmaya çalışıyor. Akıllı saatler ve tam kablosuz kulaklıklar büyük bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekiyor. Bu yıl giyilebilir cihaz sektörüne pek çok yeni şirket giriş yaptı. Huawei ve Xiaomi gibi şirketler ise yeni ürünler tanıtarak pazardaki yerlerini korumaya çalışıyor.
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Huawei Watch Fit onaylandı mı?
Huawei Watch Fit, son zamanlarda çokça sızıntıya konu olmuştu. Cihazın çıkıp çıkmayacağı ile ilgili bugüne kadar net bir bilgi bulunmuyordu. Fakat bugün ortaya çıkan rapora göre cihaz, Bluetooth SIG sertifikası aldı. Yeni akıllı saat Huawei markası altında çıkacak ancak model numarası şirketin diğer akıllı saatlerinden farklı olacak. Örnek vermek gerekirse yakında çıkması planlanan Watch GT 2 Pro, VID-B19 model numarası ile çıkış yapacak. Watch Fit ise TIA-B09 model numarasına sahip. Bunun sebebinin farklı serilere ait olmaları olduğu düşünülüyor.
Huawei, son zamanlarda pek çok akıllı saat patenti aldı. Geçtiğimiz aylarda şirket “Mate Watch“un isim haklarını almıştı. Bu serinin Mate 40 serisi ile resmiyet kazanacağı söylense de cihaz hakkında henüz bir bilgi yok. Firma bunun ardından Watch GT 2 Pro ile ilgili açıklamalar yaptı. Şimdi ise Watch Fit isimli yeni bir seriye başlanması bekleniyor. Eylül ayının yaklaştığını düşündüğümüzde bu akıllı saat için çok fazla beklemeyeceğimizi tahmin ediyoruz.
Apple
Apple, dünyanın ilk su üzerinde duran mağazasını açıyor
Apple, dünyada emsali görülmemiş bir mağaza tasarımıyla yakında karşımıza çıkacak. Singapur’da açılacak olan bu mağazayı eşsiz kılan en önemli detay ise, tamamıyla su yatağına inşa edilmiş olması.
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Apple, su üzerinde duran ilk mağazasını açıyor
Teknoloji devi Apple’ın yakın zamanda açmayı planladığı yeni Apple Store ile ilgili detaylar belli oldu. Yalnız bu seferki mağaza, Apple’ın alışılageldik mağaza tasarımlarından daha farklı olacak; zira şirketin Singapur’da açacağı yeni mağaza tamamen su üzerinde duruyor olması ile, mimari bakımından kendisini hem kardeşlerinden hem de farklı perakende mağazalarından ayırıyor.
Apple’ın bugüne kadar açtığı mağazalar hep cam fanus şeklindeydi. Şimdilerde ise şirketin, Singapur’un dünyaca ünlü Marina Bay Sands bölgesinde açmaya hazırlandığı yeni mağazasında tercih ettiği mimari, hem kendisi için hem de müşterileri için bir ilk olacak.
Peki Singapur’daki müşteriler su üzerinde duran bu mağazaya nasıl erişecek? Apple’ın yetkililerinden bir kişi işte bu soruya cevap olarak, mağazanın karayla olan bağlantısının tahtadan yapılan kaldırım benzeri bir yolla sağlandığını ve müşterilerin bu yolu kullanarak mağazaya girebileceğini ifade etti.
Yetkili, açıklamasının devamında; “Apple Marina Bay Sands yakında, su üzerinden duran dünyadaki ilk Apple mağazası olarak Singapur’a geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki her mağazada olduğu gibi Marina Bay Sands’deki mağaza da, Apple’ın en iyilerini müşterilerimize sunacak.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca dış tarafında suyu yansıtabilen cam panellerle kaplı bu mağaza, gece vakti olduğunda ise Singapur festivallerinin vazgeçilmezi olan muhteşem renklerle göz kamaştıracak. Mağazanın açılacağı tam tarihin belli olmadığını da belirtelim.
Basın Bülteni
Philips Fidelio X3 kulaklıklar 24 Ağustos’ta satışta!
Philips, Fidelio X3 üst segment kulaklıklarını, ağustos sonunda tüm Avrupa ülkelerinde satışa çıkarıyor. Modelde bulunan 50 mm sürücüler, kullanıcısına tam kapsamlı müzik deneyimi yaşatmayı hedefliyor.
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Ses cihazları meraklılarının heyecanla beklediği Philips Fidelio X3 modeli arkası açık kulaklıklar, İskoç Muirhead marka deri ve Danimarkalı Kvadrat akustik kumaşa sahip özel tasarımla geliyor. Böylelikle kulaklıklar, kolay kolay kulak ve çevresinde terletme yapmıyor.
Doğru ses ve konfor birleşiyor!
TP Vision uzmanları Philips Fidelio X3’ü kaliteli bas, orta seviye ses, enstrüman ve seslerin pürüzsüz bir şekilde ayrımı ile en üst düzeyde temiz spektrum sunacak şekilde tasarladı. Her yönden kusursuz bir müzik zevki sunan ürün; performans, konfor ve tasarımın her detayına titizlikle dikkat edilerek dizayn edildi. Dinleyicisine benzersiz bir deneyim sunmak isteyen bu özellikler sayesinde X3, bir kulaklıktan çok daha fazlasını vadediyor.
Hi-Res Audio serfitikasına sahip Fidelio X3, ideal stereo ayrımı için isteğe bağlı olarak bağlantı kablosuyla da kullanılabiliyor.
Yüksek çözünürlüklü ses özelliği ile her detay daha da netleşiyor!
Yüksek çözünürlük ses özelliğine sahip kulaklıklar, dinlediğiniz müziğin türü ne olursa olsun her notanın hakkını vermek istiyor. Yüksek çözünürlük destekli bir kaynağa bağlandığında gerçekçi performans için CD’lerden daha yüksek örnekleme hızında kaydedilmiş kayıpsız sesin avantajını eksiksiksiz yaşatabiliyor.
Philips Fidelio X3 modeli ne zaman satışa çıkıyor?
Yüksek çözünürlüklü ses sunan Philips Fidelio X3 modeli, 24 Ağustos tarihinde tüm Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.