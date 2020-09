Cyberpunk 2077 ana hikayesi, The Witcher 3’ten kısa olacak

Polonyalı şirket CD Projekt RED’in yeni oyunu Cyberpunk 2077’nin ana hikayesi Witcher 3’e kıyasla daha kısa olacak. Bu kararın alınmasındaki gerekçe ise oldukça fazla oyuncunun Witcher 3’ün ana hikayesini bitirmemiş olması.

Cyberpunk 2077 ana hikayesi daha kısa ancak daha derinlikli olacak

Cyberpunk 2077, CD Projekt Red’in son oyunu The Witcher 3’e göre daha kısa bir ana hikayeye sahip olacak. Cyperpunk 2077’nin bölüm tasarımcıları bu kararın, The Witcher 3 ana hikaye uzunluğu hakkında yapılan geri dönüşlerden kaynaklı olduğunu söylediler. Ayrıca oldukça fazla sayıda oyuncunun The Witcher 3 ana hikayesini bitirmediğini belirttiler. Ancak şimdiye kadar gösterilenlere göre Cyberpunk 2077 çok daha derin bir rol yapma sistemine sahip olacak. Ayrıca alınan kararlar oyunu çok daha büyük ölçüde etkileyecek ve oyun çok farklı yollarla oynanabilecek. Aynı zamanda oyunun daha fazla hem ücretsiz hem ücretli DLC ile destekleneceği de belirtildi.

Oyunun kıdemli bölüm tasarımcısı Patrick Mills yaptığı açıklamada: ‘‘Cyberpunk 2077 ana hikayesi, The Witcher 3’ün ana hikayesinden bir miktar daha kısa olacak. Çünkü The Witcher 3’ün ana hikayesinin çok uzun olduğu hakkında birçok şikayet aldık. İstatistiklere baktığımızda çok fazla oyuncu uzun süreler oyunu oynadığını, ama oyunun sonunu görmediğini görüyoruz. Oyuncuların bütün hikayeyi görmesini istiyoruz bu yüzden ana hikayeyi kısalttık.” dedi. Oyunların ne kadar sürede bittiği hakkında istatistikler sunan site, How Long to Beat’e göre The Witcher 3 ana hikayesi, geri kalan her şey es geçildiğinde 32 saat civarı sürüyor. Ortalama ana hikaye süresi ise 52 saat civarında. Oyunun tam anlamıyla bitirilmesi de ortalama 172 saat sürüyor. Cyberpunk 2077 19 Kasım’da PC, Playstation ve Xbox’a çıkışını gerçekleştirecek.