Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri açıklandı

Her hafta belli başlı oyunları oyunculara ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Geçtiğimiz zamanlarda olduğu gibi bu hafta da sektörde büyük yer edinmiş oyunları ücretsiz olarak elde edebiliyoruz. Haftanın menüsünde Football Manager 2020, Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man! adlı yapımlar var.

Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.

reklam

Football Manager 2020

Planlama ve gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar ödüllendiren ve menajerleri hem kendi hem de takımlarının kimliklerini geliştirmeye ve iyileştirmeye teşvik eden yeni özellikler ve oyun kontrolleri sunan Football Manager 2020’de bütün fikirlerin önemini anlayacaksınız.

Watch Dogs 2

San Francisco’ya hoş geldiniz! Ünlü bilgisayar korsanı grubu DedSec’e katıl ve tarihin gördüğü en büyük bilgisayar korsanlığı eylemini gerçekleştir. Bu yolda her şeyin bir açığı olduğunu asla unutma!

Stick It To The Man!

Sağlam testçi Ray, korkunç bir kaza geçirir ve beyninden çıkan dev, pembe bir spaghetti kolla uyanır! Yeni olağanüstü güçleri sayesinde insanların zihnini okuyabilir ve dünyayı değiştirebilir; fakat şu anda işlemediği bir suç nedeniyle aranıyor.

İlginizi çekebilir: Harry Potter evrenini konu alan Hogwarts Legacy duyuruldu!

Nasıl elde edilir?

Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Football Manager 2020, buradan Watch Dogs 2 ve son olarak buradan Stick It To The Man” için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın



Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 13 Ağustos 18:00.