Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Sony ve Microsoft yeni nesil oyun konsollarını tanıttı. Modellerle ilgili tüm teknik detaylar ve fiyatlar ortaya çıkınca iki marka arasındaki kıyaslamalar da gündem oldu. Özellikle Microsoft’un 299 dolarlık fiyat etiketi ile duyurduğu Xbox Series S modelinin 399 dolarlık PlayStation 5 Digital Edition karşısında neler yapabileceği merak konusu oldu. Bu yazımızda PlayStation 5 ve Xbox Series S modellerini karşılaştırdık.

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PlayStation 5 ve Xbox Series S arasındaki farklar

Xbox Series S PlayStation 5 Digital Edition Fiyat $299 $399 GPU 4 TFLOPS, 20 CUs @ 1.55 GHz Custom RDNA 2 GPU 10.28 TFLOPS, 36 CUs @ 2.23 GHz Custom RDNA 2 CPU(İşlemci) 8 çekirdekli 3.6 GHz Custom Zen 2 CPU 8 çekirdekli 3.5 Ghz Custom Zen 2 Cpu RAM 10GB GDDR6 16GB GDDR6 Çözünürlük 1440p, 4K’ya yükseltilmiş(upscaled) 4K, 8K’ya kadar çıkabilir Kare hızı (FPS) 60FPS, 120 FPS’e kadar 60FPS, 120 FPS’e kadar Ray-tracing Evet Evet Depolama Alanı 512GB SSD 825GB SSD Kontrolcüler Xbox Series S kontrolcü DualSense Geriye dönük uyumluluk Evet Evet Optik sürücü Yok Yok

Bu farklar ne anlam ifade ediyor?

-CPU ve GPU neye güç verir?

Mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunmak için birlikte çalışan CPU (merkezi işlem birimi) ve GPU‘yu (grafik işleme birimi) bir konsolun beyinleri olarak düşünebilirsiniz.

Ekranda gördüğünüz her görüntü, bir görüntünün ne kadar güzel göründüğünü belirleyen GPU tarafından oluşturulur ve işlenir. PS5 Digital Edition daha güçlü bir GPU’ya sahip olduğu için, görüntüleri 4K (Ultra HD)‘da rahatça oynatabilecek gibi duruyor. Hatta Sony 8K (Full Ultra HD) çözünürlüüğü bile hedefliyor. Xbox Series S ise 1440p (Quad HD) çözünürlüğü hedefliyor. Bunu perspektife koymak için 4K, 1080p (Full HD) görüntünün dört katı piksel miktarına sahiptir. Her iki durumda da çarpıcı görüntüler elde edersiniz, ancak 4K teknik olarak 1440p’den daha keskin ve daha nettir. Bu fark çok bariz bir şekilde fark edilmiyor. Ancak konsolunuzu bağladığınız televizyona ve ya monitöre göre farkı hissetmeniz de mümkün.

CPU ise her şeyin çalışmasından sorumlu birimdir. Tüm bilgileri işler ve dakika başına sayısız hesaplama yapar. Konsolunuz yavaş çalışıyorsa bu güzel görüntüler pek bir şey ifade etmeyecektir. Microsoft bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor ve Xbox Series S’yi PS5’lerle aynı CPU ile donattı. Bu işlemci Xbox Series X’te kullanılan işlemci ile de aynı.

-Depolama alanından ne beklemeliyiz?

Hem PS5 Digital Edition hem de Xbox Series S, depolama için SSD teknolojisini kullanıyor. Önceki konsollarda kullanılan HDD‘lerle karşılaştırıldığında, SSD‘ler daha fazla verinin daha yüksek hızlarda okunmasına izin veriyor. Bir SSD, herhangi bir hareketli parçası olmadığı ve veriler flash bellek yongalarında saklandığı için bir HDD’den farklıdır. HDD’ler bilgileri okumak / yazmak için hareketli mekanik parçalar kullanır ve tüm süreci yavaşlatır.

Depolama alanlarına bakacak olursak Xbox Series S 512GB‘lık SSD ile gelirken PlayStation 5 Digital Edition ise 825GB’lık bir SSD ile karşımıza çıkıyor. Neyse ki, her iki konsol içi de ekstra depolama alanı satın alabileceksiniz. Xbox Series S, 1 TB hafızaya kadar yükseltebileceğiniz ekstra bir yuvaya sahip.

Sonuç: PlayStation 5 ve Xbox Series S

Çoğu insan için Xbox Series S‘i almak daha akıllıca bir seçenek olacaktır. PS5 Digital Edition‘ın kendi tarafında özellikleri varken, Xbox Series S hala uygun bir fiyata yeni nesil performans sunabilir. Özellikle doviz kurunun fazla olduğu ülkelerde 100 dolarlık fiyat farkı ciddi bir önem taşıyor.

Ancak Horizon Forbidden West ve Spider-Man: Miles Morales gibi PS5′e özel oyunlar istiyorsanız ve ya kesinlikle birinci sınıf ürüne ihtiyacınız varsa, PS5‘i tercih etmeniz kaçınılmaz.