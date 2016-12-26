CyanogenMod Yoluna LineageOS Olarak Devam Edecek

Geçtiğimiz günlerde CyanogenMod’un artık aramızda olmayacağını ancak açık kaynak kodlu projenin yoluna devam edeceğini öğrenmiştik.

Bugün itibariyle CyanogenMod’un sitesine de erişilemiyor. Açık kaynak kodlu projenin ekibi bir blog gönderisi ile yaptıkları açıklamada projeye devam edeceklerini ve projenin yeni adının LineageOS olduğunu duyurdular. Reddit’te yer alan bir gönderide geliştirici ekip kod inceleme ve birleştirme işleminin devam ettiğini ve tamamlanana kadar işletim sisteminin kullanılabilir olacağını duyurdu. Reddit’te LineageOS’un %100 Cyanogen kaynaklı olduğu ve kullanıcıların telefonlarını formatlamadan LineageOS’a geçebilecekleri yer aldı. Yapılan açıklamalara göre şimdilik yapılan tek değişiklik Cyanogen adından Lineage adına geçmek gibi gözüküyor. LineageOS ile ilgili henüz başka bir açıklama bulunmuyor.

OnePlus One sahipleri olmak üzere bir çok Cyanogen kullanıcısı yer alıyor. Bu kullanıcılar programın artık bitirileceği haberi ile endişelenirken bu haberle artık daha rahatlamıştır. Özellikle işletim sistemi değişikliğinin format atmadan yapılabilecek olması son derece umut verici ancak aradaki farkın ne olacağını insanlar düşünmeden edemiyor.