Cyanogen, İşletim Sistemini ve Servislerini Kapatıyor

Google’dan daha iyi Android versiyonu yapmak için yola çıkan Cyanogen için son bir kaç ay oldukça zor geçiyordu ve beklenen açıklama geldi.

Cyanogen tarafından yapılan açıklamayla bütün servislerin ve işletim sisteminin 31 Aralık tarihi ile kapatılacağı açıklandı. Açık kaynaklı CyanogenMod OS hala kullanılabilir olacak. Ancak OnePlus One gibi bu sürüme ait cihazları kullananlar gelecek güncellemelerde değişiklik yapmak zorunda kalacak.

Açıklama da bir isim belirtilmiyor ancak Kasım ayının sonunda şirketin yeni CEO’su Lior Tal şirketin kurucularından biri olan Steve Kondik ile bütün bağların koparıldığını açıklamıştı. Tal ayrıca yıl sonunda şirketin sadece Palo Alto merkezli bir ekibe dönüştürüleceğini ve Android’i yenilemek yerine ona eklentiler yaparak modüler bir işletim sistemi geliştireceğini belirtmişti.

2 Aralık tarihinde yeniden yapılanmadan dolayı mutlu olduğunu Twitter üzerinden belirten Steve Kondik’in ise resmi CyanogenMod Google+ geliştirici topluluğu ile beraber topluluk fonu oluşturarak projeyi yeniden başlatacağı söyleniyor ancak bu konuda resmi bir açıklama yok.