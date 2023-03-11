Geçtiğimiz günlerde sizlere Custom ROM’lar hakkında birtakım bilgiler vermiştim. Geldiğimiz noktada bugün ise sizlerle Custom ROM kurulurken nelere dikkat edilmesi gerektiğini paylaşacağım.

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Öncelikle ilk yapmanız gereken şey cihazın bootloader kilidi açmak. Bu işlemin yapılması cihazınızın devam eden bir garantisi varsa cihazın garantisini bitirecektir. Lütfen bunu göze alacaksanız bu işlemi yapın. Custom ROM kurmak için bir Custom Recovery’ye ihtiyacınız olacak.

Recovery Nedir?

Recovery, bilgisayarlardaki BIOS modu gibi düşünülebilir. Tüm ROM’larda Recovery bulunur. Stock ROM’larda Stock Recovery bulunurken Custom ROM’lar için öncesinde Custom Recovery kurulmalıdır.

Stock Recovery’lerde sadece sıfırlama gibi basit işlemler yapılabilirken Custom Recovery’lerde cihazdaki ROM’u silme, yeni ROM yükleme gibi detaylı işlemler yapılabilir. Custom ROM kurmak için de bir Custom Recovery yüklemeniz gerekecek. Piyasada en güvenilir üç Custom Recovery şunlardır:

TWRP

OrangeFox Recovery

Pitch Black Recovery

ROM Yüklerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Piyasada Custom ROM yapan birçok geliştirici ve birçok ekip bulunuyor. Bunun temel sebeplerinden birisi her akıllı telefon için ayrı bir Custom ROM bulunması. Bir cihazın ROM’u öbür cihaza olmaz. Bundan mütevellit sağlıklı bir araştırma yaparak kendi cihazınıza uygun ROM bulmalısınız. Bunun için Google’a X cihazı Custom ROM yazarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle başka bir cihazın ROM’u yüklenmeye çalışılmamalıdır. Bu durum cihazınızı brick edebilir.

Brick Nedir?

Brick İngilizce kökenli bir kelime olmakla birlikte tuğla anlamına gelir. Akıllı telefonlarda da cihazın tuğladan farksız hale geldiğini anlatır. İki çeşit brick vardır:

Soft Brick: Ekranda “System Has Been Destroyed” yazısı çıkabilir. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Ancak korkmaya gerek yok. Bir bilgisayar ve kablo aracılığıyla Fastboot üzerinden Fastboot ROM kurularak bu sorun rahatlıkla çözülebilir.

Hard Brick: Telefon tamamen kapanır. Ne tuşlar ne de ekran çalışır. Bu durumda elden tek gelen cihazı yetkili servise vermek olacaktır.

Tüm bunlara dikkat ettikten sonra artık Custom ROM kurmaya hazırsınız! Dilediğiniz ROM’u seçin ve flaşlayın.