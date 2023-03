Özellikle ülkemizde aşırı yaygın olan bir kanı var. iPhone telefonlar daha uzun güncelleme desteği alır. Bu kısmen doğru bir kanı. Ancak burada unutulan bir durum var. Android’in açık kaynak kodlu yazılım olması. Bu sayede Android cihazların güncelleme ömrü bitse bile Custom ROM’lar sayesinde güncel Android sürümleri kullanılabiliyor.

ROM Nedir?

ROM basitçe anlatacak olursak bünyesinde birtakım yazılımlar barındıran toplu bir yazılım paketidir. Akıllı telefonlar ROM’ların üzerinde kurulu gelir. Her telefonun kendine özgü ROM’u olur. Bir telefonun ROM’u başka bir telefona kurulamaz. İki çeşit ROM bulunmaktadır:

Custom ROM

Stock ROM

Öncelikle stock ROM’u anlatmak istiyorum. Stock ROM akıllı telefonunuzu aldığınız markanın size sunduğu ROM’dur. Markadan markaya değişir ancak bu ROM’lar ortalama 2 ile 4 yıl arasında güncelleme alır. Telefonun fiyatı arttıkça güncelleme ömrü de yükseliyor.

* Saf Android Custom ROM’dan görüntü

Custom ROM ise markalardan bağımsız bir şekilde üçüncü taraf kişilerin derlediği ROM’lardır. Geliştiriciler ROM’ları farklı telefonlar veya tek bir telefon için sunabilir. İşleri büyüten bazı geliştirici ekipleri birden fazla akıllı telefon için ROM derleyebilir. Birçok akıllı telefon desteği olan, genel olarak stabilitesi yüksek olan ROM’lara örnek verelim:

LineageOS

ArrowOS

Pixel Experience

Paranoid Android

Neden Custom ROM Kurmalıyım?

Kullanılan akıllı telefonun yazılım güncellemesi desteği kesilmiş olabilir. Ya da stabil bir yazılıma sahip değildir. Bu sebeplerden ötürü Custom ROM kurulabilir. Custom ROM’lar size ekstra pil ömrü, daha stabil bir kullanım gibi şeyler sunabilir. Her Custom ROM’un iyi olduğu farklı bir alan vardır. ROM’lardan birisi pil ömründe iyi iken öbür ROM stabilitede iyi olabilir.

Her akıllı telefon için farklı Custom ROM’ların bulunduğunu yazının başında söylemiştik. Her cihaz için farklı Custom ROM olduğu için her cihaz için farklı geliştiriciler olacaktır. Bundan mütevellit Pixel Experience kullanıcı olan Redmi Note 8 sahibi bu ROM’dan memnun olmaz iken Redmi Note 11 Pro 5G sahibi Pixel Experience kullanıcısı ROM’dan memnun olabilir. Bu tamamen geliştirici ile alakalı.

Şimdilik ROM’lar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İlerleyen günlerde hangi Custom ROM’lar hangi alanlarda iyidir, Custom ROM kurulurken nelere dikkat edilmelidir gibi yazılarla sizi bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğim. Takipte kalın!