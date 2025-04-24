PlayStation Store indirim kampanyası başladı. Sony, beklenen duyuruyu yaptı ve “Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar” kampanyasını devreye soktu. Bazı yapımlarda yüzde 85’e varan indirimler söz konusu. Peki PlayStation Store indirimli oyunlar neler? İşte PlayStation Store indirimdeki oyunlar listesi!

PlayStation Store indirimli oyunlar neler?

PlayStation Store üzerinden erişilebilen bu kampanyada PlayStation Store indirimli oyunlar arasında dikkat çekenler arasında NBA 2K25 sadece 435 TL, STAR WARS Jedi: Survivor ise 725 TL gibi cazip fiyatlarla listeleniyor.

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı NBA 2K25 2.900 TL 435 TL %85 STAR WARS Jedi: Survivor 2.900 TL 725 TL %75 EA SPORTS FC 25 2.899,99 TL 869,99 TL %70 It Takes Two 1.499,99 TL 524,99 TL %65 UFC 5 2.900 TL 1.160 TL %60 Alan Wake 2 1.099 TL 549,50 TL %50 Dragon Age: The Veilguard 2.900 TL 1.595 TL %45 Life is Strange: Double Exposure 2.099 TL 1.259,40 TL %40 Horizon Forbidden West 2.099 TL 1.385,34 TL %34 FINAL FANTASY VII REBIRTH 2.799 TL 1.959,30 TL %30 Metaphor: ReFantazio 2.249 TL 1.574,30 TL %30 Palworld 1.015 TL 761,25 TL %25 Until Dawn 2.499 TL 1.949,22 TL %22 DYNASTY WARRIORS: ORIGINS 2.799 TL 2.239,20 TL %20 Farming Simulator 25 2.099 TL 1.679,20 TL %20

Sony’nin bu hamlesi, oyuncuların cebini biraz olsun rahatlatırken, dijital kütüphanelerini büyütmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Üstelik sadece birkaç başlıkla sınırlı değil; binlerce oyun bu kampanyaya dahil edilmiş durumda.

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