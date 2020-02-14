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Cuma Raporu #89: S20 ailesi, Mi 10 ve dahası
Cuma Raporu #89 videomuzda yine haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #89 haberleri zaman çizelgesi
08:07 Mobil Dünya Kongresi (MWC) iptal kararı
13:50 Samsung Galaxy S20 ailesi ve Z Flip tanıtımı
26:49 Turkcell ve Huawei’nin birlikte düzenlediği basın toplantısı
35:53 Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri tanıtımı
45:50 KVKK’dan veri ihlali yapanlara ceza
51:30 Crash Bandicoot, akıllı telefonlara geliyor
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TürkMi PTT’de açıldı! (Fiyatlar açıklamada) (VIDEO)
TürkMi, Xiaomi’nin Türkiye’deki distrübütörü olarak PTT(Kadıköy Sahil) şubesindeki yeni kiosk açılışını gerçekleşti.
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TürkMi’nin İstanbul’daki ilk (PTT Kadıköy Çarşı) şubesi açılmış oldu. Türkiye’deki ise Ankara (Ulus), Gaziantep (Çarşı) ve İstanbul (Kadıköy Sahil) şubeleriyle birlikte, toplamda üç şubesi aktif olarak hizmet gösteriyor.
Yeni açılan TürkMi şubesindeki ürünlerin fiyatları neler? (Bizim seçtiklerimiz)
Redmi AirDots: 90 TL
Redmi Note 8 (64 GB): 1449 TL
Redmi Note 8 Pro (64 GB): 2149 TL
Xiaomi Mi 9T: 2399 TL
Mi Note 10: 4899 TL
Mi 9 Lite: 2199 TL
Xiaomi Mi A3: 1399 TL
İndirimler yarın da devam ediyor olacak!
Yarın (Cumartesi); Hardware Plus ekibi olarak, saat sabah 10:00 itibarıyla, PTT şubesinde yine olacağız.
Mağazaya ilk gelen müşterilere ve ayrıca TürkMi Telekom (@turkmitelekom) Instagram hesabından hediyeler dağıtacağız.
Fotoğraf Makinesi
vLog için en ideal kamera! | DJI Osmo Pocket inceleme
YouTuber ve vlogger kitlesi için taşınabilir ve en ideal ürün konumunda olan DJI Osmo Pocket incelemesi ile karşınızdayız.
İlginizi çekebilir; 1500 – 2000 TL arası en iyi telefonlar 2020 (VIDEO)
DJI Osmo Pocket, cepte taşınabilir boyutu, gimbal ile stabilizasyon ve 4K 60 fps çekim desteğiyle kamera, mikrofon ve birçok aparat ihtiyacından sizi kurtarıyor.
121,9 × 36,9 × 28,6 mm boyutlarında ve sadece 116 gram ağırlığında olan Osmo Pocket, 12 MP değerinde 1/2.3” CMOS sensör ile geliyor. Bu sayede 4K 60 fps’te 100 Mbps çekim desteği sunan cihaz tam bir vlog canavarı.
80 derecelik FOV açısına sahip olmasıyla rahat kullanım sağlayan ürün, üzerindeki ekranı ile de çekim sırasında olup biteni rahatlıkla görmenizi sağlıyor. Aynı zamanda kendinizi de rahatlıkla çekebildiğiniz ürünün detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
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1500 – 2000 TL arası en iyi telefonlar 2020 (VIDEO)
1500 – 2000 TL arası en iyi telefonlar 2020 listemizde, bu fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonları sıraladık. Bakalım listemizde hangi telefonlar var ve hangi özellikleriyle öne çıkıyorlar?
Listeyle ilgili bilmeniz gerekenler
İlk videomuzda da belirttiğimiz gibi bu liste subjektif bir liste. Yani bizim kendi bilgi ve tecrübemize göre hazırladığımız, fiyat performans odağını gözeterek seçtiğimiz akıllı telefonlardan oluşuyor. Ayrıca listede sadece Türkiye garantili cihazların olduğunu unutmayın. Bununla birlikte listemizde yer alan telefonların fiyatları, baktığınız yere göre değişiklik gösterebilir.
1500 – 2000 TL arası en iyi akıllı telefonlar 2020 ve öne çıkan özellikleri
Meizu X8 (1600 TL)
- Snapdragon 710
- Yan çerçeveleri metal / önü ve arkası cam tasarım
- 6 GB RAM – 128 GB depolama
- Sony IMX362 sensör kullanan 12 MP ana kamera + 5 MP
- 3210 mAh
- Eksi yanı güncelleme / pil
- Snapdragon 665
- 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- 4000 mAh pil + 18W hızlı şarj
- Gorilla Glass 5 ön ve arka tasarım , plastik çerçeve
Meizu 16 (1700 TL)
- Ağustos 2018 çıkışlı
- Snapdragon 710
- 6 GB RAM + 64 GB depolama
- OIS destekli 12 MP arka kamera + 20 MP ikinci kamera
- 3010 mAh batarya ve güncelleme desteği eksi noktalar
Samsung Galaxy A30s (1750 TL)
- Exynos 7904
- 4 GB RAM + 64 GB depolama
- 25 MP + 8 MP + 5 MP
- 4000 mAh batarya
- Snapdragon 712
- 4 GB RAM + 128 GB depolama
- 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- 16 MP ön kamera
- 4035 mAh batarya