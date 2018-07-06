Cuma Raporu #7: Metroda internet erişimi, Honor 10 ve dahası

Cuma Raporu #7 ile yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik.

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Cuma Raporu #7 haberleri

Asus ZenFone 5Z ve ZenFone Max Pro Türkiye fiyatları belli oldu – Mobil Dünya Kongresi’nde tüm dünyaya tanıttığı ZenFone 5 serisi ile dikkat çeken ASUS’un tepe modeli ZenFone 5Z, 6 Temmuz’da ön siparişe açılıyor. Ayrıca, ZenFone Max Eylül ayında, ZenFone Max Pro ise Ağustos ayında Türkiye’de satışa sunuluyor.



Metro İstanbul’da mobil internet dönemi başladı! – Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır bulunan metro hatlarında mobil veri kullanımı Türkiye’de de aktif oldu. Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu’nun Hürriyet’ten Ahmet Can’a yaptığı açıklamaya göre Turkcell aboneleri Metro İstanbul’da LTE, yani 4.5G hizmetinden yararlanabilecekler. BiP, Fizy, Dergilik ve TV+ gibi servisler yer altında da kullanılabilir durumda olacak



Honor 10 Türkiye’ye geliyor! – Huawei bünyesinde bir alt marka olarak 7x ve 9 Lite modelleri ile ülkemizde yer alan Honor, en konuşulan modeli Honor 10’u da Türkiye’ye getiriyor. Bu ay içerisinde ülkede satışa çıkacağı duyurulan Honor 10’un şu anda fiyatı ise belli değil.



Basketbolun yeni adresi TİVİBU – Türk Telekom’un TV platformu TİVİBU, 2018-2019 sezonundan itibaren Türkiye’de basketbolun yeni adresi olacak. Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yanı sıra Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası, Türkiye Basketbol Federasyonu All-Star maçları TİVİBU ekranlarında sporseverlerle buluşacak.



AnTuTu Haziran ayı listesini açıkladı:

1 – Xiaomi Black Shark

2 – Vivo NEX S

3 – OnePlus 6

4 – Xiaomi Mi 8

5 – Smartisan Nut R1

6 – Samsung Galaxy S9 Plus – S845

7 – Xiaomi Mi Mix 2S – 8GB – S845

8 – Samsung Galaxy S9

9 – Sony Xperia XZ2

10 – ZTE Nubia Red Magic – 8GB RAM – S835