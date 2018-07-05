Asus ZenFone 5Z ve ZenFone Max Pro Türkiye fiyatları belli oldu!

Mobil Dünya Kongresi’nde tüm dünyaya tanıttığı ZenFone 5 serisi ile dikkat çeken ASUS’un tepe modeli ZenFone 5Z, 6 Temmuz’da ön siparişe açılıyor. Ayrıca, ZenFone Max Eylül ayında, ZenFone Max Pro ise Ağustos ayında Türkiye’de satışa sunuluyor. Qualcomm’un yeni üst seviye işlemcisi 8 çekirdekli Snapdragon 845 ile ön plana çıkan ZenFone 5Z yapay zeka teknolojisi ve akıllı kamerasıyla dikkat çekiyor. Android işletim sisteminin son sürümü olan Android Oreo ile çalışan ZenFone Max 3GB RAM’i ile mükemmel bir donanım gücü sergilerken, 5.000 mAh hızlı şarjlı bataryası ile ZenFone Max Pro da Qualcomm Snapdragon 636 işlemcisinin muhteşem performansıyla öne çıkıyor.

ASUS’un şimdiye kadar tasarladığı en üst seviye işlemci olma özelliği taşıyan Snapdragon 845 işlemcili ZenFone 5Z, yapay zekası ve çift kamera sistemiyle ön plana çıkarken, ZenFone Max 5.5 inç’lik full ekran görünümü, 4000mAh güç yönetimi ile geliştirilmiş yüksek kapasiteli bataryası ve 13MP dual kamerası ile yoğun ve hızlı tempoda yaşayanların hayatını kolaylaştırıyor. Teknoloji severlerin merakla beklediği bir diğer ASUS modeli olan ZenFone Max Pro ise Snapdragon 636 işlemcisiylegeliyor. 6 inç Full HD+ (2160×1080) 18:9 çerçevesiz ekrana sahip ZenFone Max Pro, 5.000mAh bataryasıyla da ultra uzun bir pil ömrü vaat ediyor.

Asus ZenFone 5Z Özellikleri ve Fiyatı

Yapay zeka ile gelen ZenFone 5Z, çerçevesiz ekranı, çift kamerası, öğrenme teknolojisi ve görüntü algılama özelliğini de içinde barındırıyor. Snapdragon 845 işlemcisi, akıllı çift kamera sistemi, oldukça yüksek pil ömrü ve daha birçok özelliğiyle de dikkat çekiyor. ASUS AI Boost teknolojisine sahip ZenFone 5Z, hızlı performans ile uzun batarya ömrünü birleştirerek, oyunlar ve diğer zorlu uygulamaları çalıştırırken de yüksek performans sunuyor. Kullanıcılara parmak izi okuyucusunun yanında yüz tanıma özelliği de sunan ZenFone 5Z’nin Yapay Zeka Görüntü Algılama teknolojisi, fotoğrafı çekilen nesneyi hızlıca analiz ederek, ayarları optimize ediyor ve bu sayede en güzel fotoğrafı kolayca elde etme imkanı da sağlıyor. Şarj oranını dinamik olarak ayarlayarak pil ömrünü maksimum düzeye çıkaran hatta şarj etme alışkanlıklarını kişiselleştirip kişisel şarj planı da öneren Yapay Zeka Teknolojisi, kullanıcıların bulunduğu ortamın ses düzeyine göre kendini adapte ederek, çağrının ses yüksekliğini ortama göre ayarlama özelliği ile de fark yaratıyor.

ASUS ZenFone 5Z

Ekran : 6.2 inç, Full HD + (2246 x 1080)

: 6.2 inç, Full HD + (2246 x 1080) İşlemci : Qualcomm Snapdragon 845

: Qualcomm Snapdragon 845 RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 64 GB

: 64 GB Arka kamera : 12MP

: 12MP Ön kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya : 3300 mAh

: 3300 mAh İşletim sistemi : Yeni Asus ZenUI 5 ile Android Oreo

: Yeni Asus ZenUI 5 ile Android Oreo Diğer Özellikler: Yapay zeka, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, akıllı ekran kilidi açma, AI fotoğraf öğrenme, 16 tipte görüntü algılama

Lansmana özel sınırlı sayıda ZenFone 5Z, 6 Temmuz 2018 tarihinde Vatan e-Store’da ve tr.store.asus.com sitesi üzerinden ön sipariş için 3.299 TL fiyatıyla satışa sunuluyor. Ardından 3.699 TL fiyatla satışına devam edilecek.

Asus ZenFone Max Pro Özellikleri ve Fiyatı

Snapdragon 636 platformu ile dikkat çeken ZenFone Max Pro, ASUS’un ZenFone ailesinin en yeni üyelerinden. 6 inç Full HD görüntü kalitesi ve ekranı ile göz dolduran ZenFone Max Pro, uzun ömürlü 5000mAh bataryasıyla ön plana çıkıyor. Bu özelliği ile 35 gün stand by kalabilen Max Pro, 13MP’lik arka, 8 MP’lik ön kamerası ve 5 MP portre modu ile istediğiniz her an özel anlarınızı anıya dönüştüren benzersiz bir yol arkadaşı oluyor. ZenFone Max Pro, Tersine Şarj Özelliği ile her yere götürebileceğiniz power bank olarak her daim hayatı kolaylaştırıyor.

ASUS ZenFone Max Pro (ZB602KL)

Ekran : Full HD + (2246 x 1080), Super IPS, 4K UHD (3840 x 2160)

: Full HD + (2246 x 1080), Super IPS, 4K UHD (3840 x 2160) İşlemci : 14 nm, 64-bit Qualcomm Snapdragon 636

: 14 nm, 64-bit Qualcomm Snapdragon 636 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 64 GB

: 64 GB Arka kamera : 13MP

: 13MP Ön kamera : 8 MP + derinlik algılama için 5MP Portre modu

: 8 MP + derinlik algılama için 5MP Portre modu Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Diğer Özellikler: 3’lü yuva ile MicroSD ve SIM kartlar bir arada, video kaydı, Tersine Şarj Özelliği ile her yere götürebileceğiniz power bank

Asus ZenFone Max Pro ise Ağustos ayında 1.799 TL fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

Asus ZenFone Max (ZB555KL) Özellikleri ve Fiyatı

ASUS’un 4000 mAh bataryası ile bir günün üzerinde pil ömrü vaat eden bir diğer yeni nesil ZenFone’u Max ise 1.4GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisinden aldığı gücünü 3GB RAM’i ile pekiştiriyor. Android işletim sisteminin son sürümü olan Oreo işletim sistemine sahip olan ZenFone Max, MicroSD kart ile artırılabilen 32GB dahili depolama alanıyla dikkat çekiyor. 5.5 inç, 5 noktalı çoklu-dokunuşlu kapasitif dokunmatik paneliyle yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunan ZenFone Max, yüz tanıma özelliğiyle de hızlı ekran kilidi açma imkanı sağlıyor.

ASUS Zenfone Max (ZB555KL)

Ekran : 18:9 HD + (1440 x 720)

: 18:9 HD + (1440 x 720) İşlemci : 64-bit Qualcomm Snapdragon 425

: 64-bit Qualcomm Snapdragon 425 İşletim Sistemi : Android™ Oreo™ işletim sistemi

: Android™ Oreo™ işletim sistemi RAM : 3 GB

: 3 GB Depolama : 32 GB

: 32 GB Arka kamera : 13MP

: 13MP Ön kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya : 4000 mAh

: 4000 mAh Diğer Özellikler: 3’lü yuva ile MicroSD ve SIM kartlar bir arada, PixelMaster kamera kodları, yüz tanıma özelliği ile hızlı ekran kilidi açma, 5 noktalı çoklu dokunuşlu kapasitif dokunmatik panel

Yeni ZenFone Max’in ise şu an için fiyat bilgisi verilmemesine rağmen Eylül ayında Türkiye piyasasına gireceği bilgisi verildi.