Metro İstanbul’da mobil internet dönemi başladı!

Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır bulunan metro hatlarında mobil veri kullanımı Türkiye’de de aktif oldu. Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu’nun Hürriyet’ten Ahmet Can’a yaptığı açıklamaya göre Turkcell aboneleri Metro İstanbul’da LTE, yani 4.5G hizmetinden yararlanabilecekler. BiP, Fizy, Dergilik ve TV+ gibi servisler yer altında da kullanılabilir durumda olacak.

Neden şimdiye kadar yoktu?

Güvenlik nedeniyle metroda arama dışında bir servise erişilemiyorken artık Turkcell’den gelen açıklama ardından sınırların kaldırıldığı görülüyor. Böylece metroda da internet gezintisi cep telefonları ve tabletler aracılığı ile yapılabilir olacak.

Türk Telekom ve Vodafone tarafı

Şu anda Kaan Terzioğlu’nun yaptığı açıklama ile Turkcell aboneleri için geçerli olan metroda internet hizmeti için şu anda Türk Telekom ve Vodafone tarafında ise bir açıklama bulunmuyor. Ancak Terzioğlu’nun bu açıklaması ardından diğer operatörlerden de bir açıklama ve bir atılım bekleniyor.