Basketbolun yeni adresi TİVİBU

Türk Telekom’un TV platformu TİVİBU, 2018-2019 sezonundan itibaren Türkiye’de basketbolun yeni adresi olacak. Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yanı sıra Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası, Türkiye Basketbol Federasyonu All-Star maçları TİVİBU ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

Erkekler Süper Ligi’ndeki sekiz maçın tamamı her hafta canlı olarak yayınlanacak. Yine bu sekiz maçtan ikisi şifresiz yayın yapan TİVİBU SPOR kanalından yayınlanarak ücretsiz olarak da izleyicilerle buluşacak.

“TİVİBU ile geleneksel anlayışı değiştiriyoruz”

Önümüzdeki üç sezon boyunca geçerli olacak Türkiye Basketbol Süper Ligi yeni yayın hakları sözleşmesinin imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “TİVİBU ile geleneksel televizyon yayıncılık anlayışını değiştiriyor, geliştirdiğimiz kullanıcı dostu teknolojiler ve zengin içeriğimizle 2,9 milyon abonemize ayrıcalıklı televizyon deneyimi yaşatıyoruz. “ sözlerine yer verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, ihaleyi alan TİVİBU’yu tebrik ederek, “Türk Basketbolu için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Avrupa’nın en değerli ligleri arasında yer alan Kadın ve Erkek liglerimizi güçlendirirken, kıymetli kulüplerimizin de yatırımlarını destekleyecek gelir kaynakları yaratmak bizim için çok önemliydi. “ dedi.