Çin’in Yıldızları’ndan Honor 10 Türkiye’ye geliyor!

Huawei bünyesinde bir alt marka olarak 7x ve 9 Lite modelleri ile ülkemizde yer alan Honor, en konuşulan modeli Honor 10’u da Türkiye’ye getiriyor. Bu ay içerisinde ülkede satışa çıkacağı duyurulan Honor 10’un şu anda fiyatı ise belli değil.

Honor 10’un gelişmiş AI 2.0 teknolojisi çift mercekli kameraya ustalık katarken, telefonun arka yüzündeki 3D cam yüzeye uygulanan, Honor 10 CMF adını taşıyan 15 katmanlı nano ölçekteki optik kaplama Kuzey Işıkları’na benzer bir görsellik sağlıyor. Tasarım, Face ID, 24MP ve ıslak parmakizi okuma özellikleri bulunan telefon 24 MP+16 MP çift mercekli yapay zekalı kamerası, Kirin 970 platformundaki NPU (yapay sinir ağı ünitesi) ile geliştirildi. Bu sebeple 22 kategorideki 500’den fazla senaryoyu gerçek zamanlı olarak tanıyabiliyor. 24 MP çözünürlüklü ön kamera da selfie’lerin akıllı eşlikçisi olacak. 3D yüz tanıma desteği ile insan yüzündeki 100’den fazla noktayı baz alarak detayları piksel düzeyindeki keskinlikte tanıyabiliyor.

Honor 10 Teknik Özellikleri