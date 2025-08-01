Cuma Raporu #374 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #374: Next Sosyal, Türksat Operatör Oluyor ve dahası
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Cuma Raporu #374 zaman çizelgesi:
00:00 Türkiye Gündemi
16:14 Yerli ve milli Next Sosyal
43:26 Türkiye’nin yeni operatörü TÜRKSAT oluyor
01:12:40 CMF Phone 1 yerli üretim olarak satışa çıktı!
01:17:24 Google Pixel 10 serisinin özellikleri netleşti
01:22:27 Xiaomi 16 Ultra 3 versiyon olarak gelebilir
01:30:35 Qualcomm Elite’e yakın yeni bir seri çıkartabilir
01:33:18 YouTube Premium Lite, Türkiye’de
01:35:49 DJI’dan 360 kamera: DJI Osmo 360
01:37:59 Honda Türkiye, İzmir’de motosiklet üretim tesisi kuruyor
01:45:21 ÖTV’siz araç fırsatı
01:48:08 GTA 6’nın fiyatı ve paketleri
01:49:48 Formula 1 İstanbul Park ihtimali