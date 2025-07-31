GTA 6, uzun süredir oyun dünyasının gündemini meşgul eden ve merakla beklenen bir yapım. 26 Mayıs 2026 tarihinde oyuncularla buluşmaya hazırlanan bu devasa yapım için her geçen gün yeni bir sızıntı ortaya çıkıyor. Son olarak, oyunun farklı sürümleri ve bu sürümlere bağlı olarak sunulacak erken erişim imkanları hakkında oldukça dikkat çekici bilgiler internete düştü. Özellikle oyun dünyasındaki doğru sızıntılarıyla bilinen Millie A. tarafından paylaşılan bu detaylar, oyun severler arasında büyük bir yankı uyandırdı. Bu sızıntılar, GTA 6 deneyimini farklı boyutlara taşıyacak gibi görünüyor.

GTA 6 İçin Heyecanlandıran Yeni Sızıntılar: Erken Erişim ve Fiyat Detayları Ortaya Çıktı!

Sızdırılan bilgilere göre, GTA 6, oyuncuların tercihine göre üç farklı paket halinde sunulacak: Standart Sürüm, Deluxe Sürüm ve Premium Sürüm. Her bir sürümün içeriği ve sunacağı avantajlar, özellikle GTA Online deneyimi açısından farklılık gösterecek.

İngiltere fiyatlandırması baz alındığında, yukarıdaki tabloda belirtilen fiyatlar, oyunun ana içeriğinin yanı sıra, oyunun çevrimiçi modu olan GTA Online‘a erişim sürelerini de doğrudan etkileyeceği belirtiliyor. Bu durum, oyuncuların hangi paketi seçecekleri konusunda önemli bir karar aşaması yaşayacaklarını gösteriyor. Grand Theft Auto VI için sunulan bu seçenekler, her bütçeye ve beklentiye uygun alternatifler sunmayı hedefliyor.

Özellikle Premium Sürüm, oyunculara GTA Online‘a çok daha erken erişim imkanı sunarken, Deluxe Sürüm de erken erişim avantajı sunacak ancak Premium Sürüm kadar kapsamlı olmayacak. Standart Sürüm ise bu erken erişim avantajından mahrum kalacak. Bu durum, özellikle GTA Online‘a erkenden dalmak isteyen oyuncular için Premium Sürüm‘ü cazip hale getiriyor.

Ayrıca, Grand Theft Auto VI için özel olarak tasarlanmış PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro konsol paketlerinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak bu konuda detaylar henüz netleşmedi. Grand Theft Auto VI‘nın özellikle PlayStation 5 Pro‘da 60 fps olarak çalışacağı bilgisi, oyun severler arasında büyük heyecan uyandırdı. İngiltere fiyatları üzerinden yapılan tahminlere göre, oyunun ABD’de 79,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması öngörülüyor.

Türkiye fiyatları ise henüz resmi olarak açıklanmasa da, benzer etiketlere sahip diğer PlayStation oyunları göz önüne alındığında, 3.200 TL ile 4.500 TL arasında bir bantta olması muhtemel. Oyunun PC sürümünün ilk etapta piyasaya sürülmeyeceği ise daha önceki açıklamalarla netleşmişti, bu da konsol oyuncuları için bir avantaj sağlıyor. Tüm bu sızıntılar ve bilgiler, GTA 6‘nın piyasaya sürülme tarihine yaklaştıkça artan beklentiyi daha da yükseltiyor.

GTA 6 Fiyatlandırması

Versiyon Fiyatı GTA 6 Standart Sürüm 69,99 Sterlin GTA 6 Deluxe Sürüm 89,99 Sterlin GTA 6 Premium Sürüm 109,99 Sterlin

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Siz GTA 6 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.