Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geliştirilen ve kısa sürede 400 bin kullanıcıya ulaşan yeni sosyal medya girişimi NEXT Teknofest Sosyal ülkenin gündeminde. “Yerli ve milli sosyal medya” vurgusuyla tanıtılan platform, dünya çapında bilinen açık kaynaklı Mastodon altyapısı ile gündeme geldi.

“Yerli ve Milli” Sosyal Ağ NEXT Teknofest Sosyal Mastodon altyapısını kullanıyor

Her ne kadar yerli bir sosyal medya platformu olarak öne çıksa da, NEXT Teknofest Sosyal gerçekte Almanya merkezli açık kaynak bir sistem olan Mastodon’un altyapısını kullanıyor. Bu sistem, herkesin kendi sosyal ağını kurmasına imkân tanıyan merkeziyetsiz bir yapıya sahip.

Mastodon’un AGPLv3 lisansı, bu yazılım üzerine kurulan platformların kendi kaynak kodlarını açık şekilde paylaşmalarını zorunlu kılıyor. Bu nedenle, NEXT Sosyal’in de kaynak kodlarını yayımlaması bekleniyor. Mastodon’un sunduğu federasyon yapısı sayesinde, farklı sunucular arasında bağlantı kurulabiliyor ve bu yapı ActivityPub protokolüyle destekleniyor.

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NEXT Sosyal’in tanıtımında “yerli ve milli” ifadesi kullanılsa da, bu ifadenin yazılımın tamamına mı yoksa geliştirilen hizmete mi işaret ettiği tartışma konusu oldu. Altyapının dışarıdan alınması bazı eleştiriler doğursa da, açık kaynak sistemlerin kullanılması yazılım dünyasında yaygın ve kabul gören bir yöntem. Asıl önemli olan, bu altyapı üzerine inşa edilen hizmetlerin yerli üreticiler tarafından şekillendirilmesi diyebiliriz.

Türkiye’nin dijital bağımsızlık hedefi doğrultusunda açık kaynaklı teknolojilerin adapte edilmesi, yerli ekosistemin gelişmesi açısından desteklenmesi gereken bir adım. Açık kaynak yazılımlar kullanmak, bir yazılımın “yerli” niteliğini ortadan kaldırmıyor; tersine bu tür projelerin maliyet etkin, esnek ve denetlenebilir olmasını sağlıyor.

NEXT Sosyal 400 bin kişiye ulaştı!

Uygulamanın kullanıma sunulmasından sonra, çeşitli kamu kurumları, yetkililer ve binlerce vatandaş platforma katıldı. Geliştiriciler, arayüzde Mastodon’un çizgisini büyük ölçüde korurken, Türkiye’ye özgü içerik ve kullanıcı deneyimi üzerine odaklanmaya devam ediyor.

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Selçuk Bayraktar da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yerli mesajlaşma uygulamasının da hazır olduğunu ve çok yakında duyurulacağını açıkladı. Bu açıklama, NEXT Sosyal’in ardından gelecek olan ikinci bir “yerli alternatif” dalgasını işaret ediyor.

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Siz açık kaynak temelli yerli projeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tür altyapılarla kurulan sistemler, dijital egemenliğe katkı sağlar mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve gelişmeleri takipte kalın.