GTA 6 için geri sayım devam ederken, oyunun süresiyle ilgili söylentiler de gündemi meşgul ediyor. Peki GTA 6 kaç saatte bitecek? Rockstar Games’in yeni oyunu oyunculara ne kadar uzun bir hikâye sunacak? GTA 6 hikayesi kaç saat sürüyor? İşte merak edilenler.

GTA 6 kaç saat sürecek? GTA 6 hikayesi kaç saat olacak?

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre, GTA 6‘nın tek oyunculu hikâyesi serinin en uzun senaryosu olmaya aday. Adı açıklanmayan bir kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre, oyunun ana hikâyesi yaklaşık 75 saat sürecek.

Bu süre, önceki GTA oyunlarına kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor. Hatırlatmak gerekirse, GTA 5’in ana hikâyesi ortalama 31-32 saat sürerken, GTA 4 yaklaşık 35 saatlik bir oynanış sunuyordu.

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Sızıntıya göre GTA 6 hikâyesi beş ana bölüm ve bir prologdan oluşuyor. Final sahnesi ise seride bir ilk olarak Amerika dışındaki bir lokasyonda geçecek. Rockstar’ın bu sahneye grafikler dışında en çok vakit ayırdığı da söyleniyor. Elbette bu bilgiler henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı, bu nedenle şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

GTA 6 hikâyesi bölüm bölüm ne kadar sürecek?

İddialara göre GTA 6’nın bölümlerine göre hikâye süresi şu şekilde olacak:

Başlangıç (Prolog): 2 saat

2 saat 1. Bölüm: 6 saat

6 saat 2. Bölüm: 13 saat

13 saat 3. Bölüm: 16 saat

16 saat 4. Bölüm: 22 saat

22 saat 5. Bölüm: 16 saat

Toplamda 75 saate ulaşan bu hikâye süresi, Rockstar’ın Red Dead Redemption 2’deki 55 saatlik anlatımını bile geride bırakıyor. Bu da demek oluyor ki oyuncular uzun soluklu ve yoğun bir anlatım deneyimine hazırlanmalı.

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GTA 6 hakkında neleri merak ediyorsunuz?

GTA 6 herkes tarafından merak edilen bir oyun. Öyle ki, oyuncular GTA 5’ten sonra, bu oyunu tam 10 yıldır bekliyorlar ve Rockstar Games sürekli oyunu erteleyerek hem oyuncuları kızdırıyor, hem de beklentileri yükseltiyor. Bu bağlantıdan, sitemizdeki tüm güncel GTA 6 içeriklerini inceleyebilirsiniz.

Siz GTA 6’nın 70 saatten fazla sürecek bir hikâye sunmasını nasıl karşılıyorsunuz? Böyle uzun bir oynanış sizi heyecanlandırıyor mu, yoksa gözünüzü korkutuyor mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın.