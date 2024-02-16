Bu videoda kullanıcısını üzmeyen, aldıktan sonra iyi ki almışım dedirten telefonları listeledik. En yüksek fiyatlısı 20.000 TL olan telefonlardan 10.000 TL bandına kadar uygun fiyatlı diyebileceğimiz telefonlar da bulunuyor. Bu listedeki telefonları satın alanlar ve hali hazırda kullananlar memnun oldukları yönleri yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmasınlar. İşte sizin için hazırladığımız listedeki telefonlar:

TECNO CAMON 20 Pro: https://youtu.be/4i7IzFxw-vw

Samsung Galaxy A34: https://youtu.be/uwdBbGcVJ6c

POCO F4: https://youtu.be/qeYznmWfNrc

POCO M6 Pro: https://youtu.be/T5GwAk-IFPw

POCO X6: https://youtu.be/mcsvulWUjfE

HONOR 90: https://youtu.be/yhLE3R11TIc

Nothing Phone 1: https://youtu.be/JKlj8Fg_EMw

POCO X6 Pro: https://youtu.be/_PHrIH8kJ0c

POCO F5: https://youtu.be/wtajZX0ghY4

realme 11 Pro+ 5G: https://youtu.be/Vlvij_fG8YM

#Android #Samsung #POCO