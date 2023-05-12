Cuma Raporu #258 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #258: POCO F5 Serisi, HUAWEI P60 Pro ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #258 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
01:55 POCO F5 ve F5 Pro Türkiye’de
25:30 HUAWEI Münih’te Global Lansmanı Gerçekleştirdi
38:51 El Konsolunda Yeni Dönem: ROG Ally
42:24 Sony Xperia 1 V ve 10 V de Piyasaya Adımını Attı
47:04 Google I/O 2023
55:40 realme 11 serisi de karşınızda!
01:35:58 MediaTek Dimensity 9200+ en güçlü MT işlemci oldu
01:01:46 Elon Musk Twitter CEO’luğunu Bırakıyor
01:04:28 YouTube Reklam Engelleyicilere Savaş Açtı!
01:13:08 CNBC Türkiye’ye Geri Dönüyor!
01:17:02 TRT’nin dijital içerik platformu Tabii kullanıma sunuldu
01:20:40 Metro İstanbul, Yerli Üretim Raylı Sistem Aracı TRAM34’ü Tanıttı
01:24:26 125 cc’nin Altındaki Motorlar B Ehliyetle Kullanılabilecek
1:31:18 Kapanış ve seçim