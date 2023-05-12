Cuma Raporu #258 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #258 zaman çizelgesi

00:00 Giriş

01:55 POCO F5 ve F5 Pro Türkiye’de

25:30 HUAWEI Münih’te Global Lansmanı Gerçekleştirdi

38:51 El Konsolunda Yeni Dönem: ROG Ally

42:24 Sony Xperia 1 V ve 10 V de Piyasaya Adımını Attı

47:04 Google I/O 2023

55:40 realme 11 serisi de karşınızda!

01:35:58 MediaTek Dimensity 9200+ en güçlü MT işlemci oldu

01:01:46 Elon Musk Twitter CEO’luğunu Bırakıyor

01:04:28 YouTube Reklam Engelleyicilere Savaş Açtı!

01:13:08 CNBC Türkiye’ye Geri Dönüyor!

01:17:02 TRT’nin dijital içerik platformu Tabii kullanıma sunuldu

01:20:40 Metro İstanbul, Yerli Üretim Raylı Sistem Aracı TRAM34’ü Tanıttı

01:24:26 125 cc’nin Altındaki Motorlar B Ehliyetle Kullanılabilecek

1:31:18 Kapanış ve seçim